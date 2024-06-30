歐洲國家盃｜時間管理大師耶馬爾　考試合格仲得閒打機！

賽前西班牙陣中傳來好消息，卻不是與足球相關，而是西班牙陣中16歲小將耶馬爾（Lamine Yamal）成功取得國內考試合格成績，如無意外將順利中學畢業。「學生哥」耶馬爾不論在球場上，還是學業上，都能交出好表現！

耶馬爾接受西班牙Onda Cero電台訪問時透露，自己在一次訓練過後得知自己考試的成績，「我在手機上見到我考試合格的成績，然而我馬上致電我媽媽告訴她這好消息。」耶馬爾現正就讀西班牙國內中學制度（ESO）的四年級，亦即是西班牙免費義務教育的最後一年，取得合格成績代表順利中學畢業，ESO資歷大概等同香港的香港中學文憑（HKDSE）。

早前西班牙足總拍片證實耶馬爾在不需球隊訓練及比賽的時間，會花時間做功課，原來「學生哥」這個身份也是西班牙國家隊陣中的一個玩笑，「我的隊友不會幫我溫習，但有時他們會拿這個開玩笑，跟我說：『你快點去做功課吧。』」對此耶馬爾都是一笑置之。

除了溫習之外，他還透露自己釋放壓力的方法，「我們有很多自由時間，當我在我自己房間沒有東西做時，我會用我的電子平板做些功課。有時費明盧比斯（Fermin Lopez）和尼高威廉斯（Nico Williams）會叫我去打遊戲機，我就會跟他們到樓下玩。」