歐洲國家盃｜捷克、斯洛伐克、阿爾巴尼亞冒起歸功外籍主帥

歐洲國家盃2024廿四支參賽球隊有11隊來自昔日鐵幕東歐，以往東歐各舉國體制下曾出產過不少經典球星，1994年世界盃的大冷門羅馬尼亞及保加利亞、1996及1998年的克羅地亞、1996年的捷克，以至1999年打入過歐聯四強的基輔戴拿模，依重的均是這種末代體制下培訓出來最後一批收成。但自1989年後隨著這中央系統逐一旁落，東歐諸國始開放門戶各行各路，不論是輸出球員外流定或是委任外籍外流主帥，今屆歐洲國家盃終迎來百花齊放。
阿爾巴尼亞 教練團名氣大
相對匈牙利、塞爾維亞及格魯吉亞等逐步建立基礎，阿爾巴尼亞的崛起則似乎更多是主帥的功勞。他們的國内聯賽只列47位，2022年他們11場比賽只贏1場，2023年前阿仙奴巴西名宿施雲奴接手後提拔了一些名不經傳的國家隊新丁（如查斯亞艾辛尼Jasir Asani、米哈積Mario Mitaj、米蘭特達古Mirlind Daku及馬里奧米達Arbnor Muja等），他的教練智囊還有曼城阿根庭名宿薩巴列達和踢過米杜士堡的巴西同鄉杜利華。
阿爾巴尼亞曾踢出一段8場不敗的走勢，包括爆冷擊敗波蘭及捷克從而首名出線決賽周。雖然世界排名僅排66位在廿四隊屬尾二，但施雲奴已表明阿爾巴尼亞不是「玩玩下」。
克羅地亞 考驗主帥功力
兩年前奪得世界盃季軍的克羅地亞，領隊達歷（Zlatko Dalic）已是任期第三長到教頭。在教克羅地亞前他同樣寂寂無聞，過去在中東打滾多年並贏過阿聯酋聯賽冠軍。聞說他被克羅地亞看中是因為他已在中東搵夠錢上岸，碰巧克羅地亞足總財困也出不起高人工。他接手後曾揚言若打不入2018世界盃就會辭職，誰想到他達成目標，而且一舉打入決賽奪得亞軍，四年後卡塔爾世界盃又再打進四強，去年在歐國聯亦打入決賽，這個成績為他贏得一份新合約至2026年世界盃。
但今屆歐國盃他的難度並不少，特別是克羅地亞黃金一代漸入黃昏，要爭取出線就先要過到西班牙意大利兩關。
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斯洛文尼亞 今年曾擊敗葡萄牙
與塞爾維亞同處C組的斯洛文尼亞，今屆自2000年後第二度打入決賽周。現教頭基克（Matjaz Kek）在斯洛文尼亞首度參加歐洲國家盃時才剛剛開始教波，輾轉到過沙特阿拉伯執教後再回流。他的陣中手執一級門將效力馬體會的奧比歷（Jan Oblak），與前線後起之秀踢萊比錫紅牛的高大中鋒施斯高（Benjamin Sesko）。
今年他們先後贏過美國及葡萄牙，基克（Matjaz Kek）明白他們習慣被睇低一線，但同時表示任何取笑斯洛文尼亞易食的終必後悔而回。無獨有偶24年前他們獨立後首度參與歐國盃於小組賽遇上南斯拉夫打和3︰3，今次再遇塞爾維亞真是緣份未了。
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波蘭 提拔新人大換血
位處D組的波蘭在附加賽險贏威爾斯得以晉身歐洲國家盃決賽周，當家球星老將利雲度夫斯基仍然是主力，但其年紀漸長下有點孤掌難鳴(最新消息首場分組賽他需缺陣)。教頭普比爾斯（Michal Provierz）去年9月才上任，原為波蘭U21教練的他臨危授命接替曾奪過歐國盃的葡國主帥費蘭度山度士，他的能力在初期被受質疑，更有輿論認為他是靠關係上位。
普比爾斯（Michal Provierz）知道威望不足帶來爭議，他只能以行動和成績證明自己。青年軍教頭出身的他提拔了多位新人，算是為新舊交替中的波蘭帶來新血。碰巧今年是波蘭1974世界盃奪下季軍的50周年，看看這能否激發他們突圍而出。
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斯洛伐克 前咖啡師主帥曾隨沙利工作
捷克的鄰國斯洛伐克，領軍的意大利教頭卡桑拿（Francesco Calzona）是1993年獨立後首位外籍主帥。卡桑拿年青時遊走於業餘足球和沖咖啡為生，直到遇上沙利。他曾以教練團成員身份跟過沙利在5間不同球會工作，也是在拿坡里期間與咸錫合作引薦下為他舖上國家隊兵符之路。
雖然咸錫後來宣佈退出國際賽，但卡桑拿委任他當國家隊助教，外圍賽首戰爆冷被盧森堡逼和後漸漸上力取得出線資格，今年二月他更一度重返拿坡里兼任臨時主帥。他的教練團另一成員Jan Novota是龍門教練，2017年因為被驗出主動脈肥大問題被逼提早退役，令他只有4場國家隊喼帽的履歷。如今他有機會以另一身份為國效力，也許是另一種補償。
捷克 律師教頭務實為重
提到捷克，在最後一週外圍賽才鎖定次名出線後主帥施哈維（Jaroslav Silhavy）因壓力隨即請辭，繼任的是他的國家隊隊友、1990世界盃捷克斯洛伐克隊長哈錫（Ivan Hasek）。哈錫執教生涯大部分時間在國外（曾赴日本、非洲及中東等），2009-2011年他曾擔任捷克足總主席，期間又曾兼任過捷克主帥帶隊參加2010年世界盃外圍賽。
在短短接任不足一年下戰術上哈錫未有很大革新，陣中人腳不擅於踢富組織性的進攻足球下他走的是更務實的方向。同時有律師資格的夏錫，其人事管理及領導能力在捷克國內被受肯定（當過足總主席、又是執業律師、擔任主帥教波的履歷在球壇少見），今夏德國歐洲國家盃將是他再擔捷克「救火教練」身份的首個成績表。
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傳統歐洲列強多集中在西歐群雄，昔日東歐的鐵幕國家自獨立後在足球發展經歷過個別曇花一現(最接近奪冠要數克羅地亞或捷克)，如今東歐集團透過不同程度的投入和營運下各自走上了自己的道路。今屆歐國盃這11支東歐球隊能如何展現不一樣的足球風格從而突圍而出，還是值得一看。