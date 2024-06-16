歐洲國家盃｜捷克、斯洛伐克、阿爾巴尼亞冒起歸功外籍主帥

阿爾巴尼亞 教練團名氣大 相對匈牙利、塞爾維亞及格魯吉亞等逐步建立基礎，阿爾巴尼亞的崛起則似乎更多是主帥的功勞。他們的國内聯賽只列47位，2022年他們11場比賽只贏1場，2023年前阿仙奴巴西名宿施雲奴接手後提拔了一些名不經傳的國家隊新丁（如查斯亞艾辛尼Jasir Asani、米哈積Mario Mitaj、米蘭特達古Mirlind Daku及馬里奧米達Arbnor Muja等），他的教練智囊還有曼城阿根庭名宿薩巴列達和踢過米杜士堡的巴西同鄉杜利華。 阿爾巴尼亞曾踢出一段8場不敗的走勢，包括爆冷擊敗波蘭及捷克從而首名出線決賽周。雖然世界排名僅排66位在廿四隊屬尾二，但施雲奴已表明阿爾巴尼亞不是「玩玩下」。

斯洛文尼亞 今年曾擊敗葡萄牙 與塞爾維亞同處C組的斯洛文尼亞，今屆自2000年後第二度打入決賽周。現教頭基克（Matjaz Kek）在斯洛文尼亞首度參加歐洲國家盃時才剛剛開始教波，輾轉到過沙特阿拉伯執教後再回流。他的陣中手執一級門將效力馬體會的奧比歷（Jan Oblak），與前線後起之秀踢萊比錫紅牛的高大中鋒施斯高（Benjamin Sesko）。 今年他們先後贏過美國及葡萄牙，基克（Matjaz Kek）明白他們習慣被睇低一線，但同時表示任何取笑斯洛文尼亞易食的終必後悔而回。無獨有偶24年前他們獨立後首度參與歐國盃於小組賽遇上南斯拉夫打和3︰3，今次再遇塞爾維亞真是緣份未了。 歐洲國家盃｜國歌不一定是國家專利？

波蘭 提拔新人大換血 位處D組的波蘭在附加賽險贏威爾斯得以晉身歐洲國家盃決賽周，當家球星老將利雲度夫斯基仍然是主力，但其年紀漸長下有點孤掌難鳴(最新消息首場分組賽他需缺陣)。教頭普比爾斯（Michal Provierz）去年9月才上任，原為波蘭U21教練的他臨危授命接替曾奪過歐國盃的葡國主帥費蘭度山度士，他的能力在初期被受質疑，更有輿論認為他是靠關係上位。 普比爾斯（Michal Provierz）知道威望不足帶來爭議，他只能以行動和成績證明自己。青年軍教頭出身的他提拔了多位新人，算是為新舊交替中的波蘭帶來新血。碰巧今年是波蘭1974世界盃奪下季軍的50周年，看看這能否激發他們突圍而出。 歐洲國家盃｜陳肇麒韋拿上身？陳偉豪化身卻奧斯 K11 MUSEA終極主場騷腳法