2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。
2024歐洲國家盃，那支球隊最有機會勝出？
Copilot︰以下是5支球隊中最有機會勝出的球隊以及其關鍵因素：
德國：實力強大
作為主辦國，德國擁有一支實力強大的球隊，並且在過去的比賽中表現出色。
主場優勢：主場比賽通常對於球隊的表現有積極影響。
西班牙：技術優勢
西班牙隊以其出色的技術和控球能力而聞名。
經驗豐富：他們在歐洲國家盃上的經驗豐富，曾多次進入決賽。
意大利：衛冕
作為歐洲盃2020的衛冕冠軍，意大利隊在上屆比賽中展現出強大的實力。
團隊合作：他們擁有一支默契十足的團隊，能夠在關鍵時刻發揮出色。
法國：世界級球員
法國隊擁有麥巴比、基沙文等世界級球員。
攻擊能力：他們的進攻能力非常強大，能夠在比賽中創造出機會。
荷蘭：攻擊火力
荷蘭隊的進攻火力值得關注，他們擁有一些出色的前鋒。
年輕球員：一些年輕球員的崛起可能為他們帶來意外的優勢。
然而，足球比賽中總是充滿變數，我們還需要等待比賽的實際結果來確定最終的勝出者。
誰是2024歐洲國家盃神射手？
- 哈利卡尼：作為英格蘭隊的領袖和前鋒，哈利卡尼在英超和國際賽中都有出色的入球紀錄。
- C朗拿度是葡萄牙傳奇的射手，他在歐洲國家盃和其他比賽中都有出色的表現。
- 麥巴比是一名年輕且出色的前鋒，他在法國隊和巴黎聖日耳門都有令人矚目的入球能力。
那隊是今屆歐洲國家盃黑馬？
- 格魯吉亞：由拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）領銜的格魯吉亞隊有望成為「黑馬」。他們在分組賽中身處F組，與土耳其、葡萄牙及捷克同組，這支位於南高加索地區的球會表現值得關注。
- 斯洛文尼亞：斯洛文尼亞隊在過去的比賽中展現出一些潛力，他們可能成為令人意外的強勁對手。
- 荷蘭：荷蘭隊一直以來都是歐洲足球的重要力量，他們的攻擊能力值得關注。