2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。

Copilot︰以下是5支球隊中最有機會勝出的球隊以及其關鍵因素：

德國：實力強大

作為主辦國，德國擁有一支實力強大的球隊，並且在過去的比賽中表現出色。

主場優勢：主場比賽通常對於球隊的表現有積極影響。

西班牙：技術優勢

西班牙隊以其出色的技術和控球能力而聞名。

經驗豐富：他們在歐洲國家盃上的經驗豐富，曾多次進入決賽。

意大利：衛冕

作為歐洲盃2020的衛冕冠軍，意大利隊在上屆比賽中展現出強大的實力。

團隊合作：他們擁有一支默契十足的團隊，能夠在關鍵時刻發揮出色。