歐洲國家盃｜根度簡一傳一射　德國兩球淨勝匈牙利率先出線

歐國盃首支出線淘汰賽的隊伍出爐！ 首場大勝蘇格蘭的主辦國德國延續佳態，於A組次輪分組賽，憑著隊長根度簡（Ilkay Gundogan）貢獻一入球一助攻，兩球淨勝匈牙利。賽後「日耳曼軍團」錄得分組賽兩戰全勝，以6分排在A組榜首，率先出線16強。

根度簡疑撞跌對手無吹罰 VAR一度成全場焦點 主場出擊的德國攻力驚人，夏維斯（Kai Havertz）於11分鐘接應後場長傳，身位「攝贏」匈牙利中堅韋利柯賓（Willi Orban），近門窄角度左腳施射欠缺力度，被匈牙利門將古拉施斯（Peter Gulacsi）撲出。錯失良機的夏維斯於19分鐘轉為隊友鋪橋搭路，接應隊友穆斯亞拿（Jamal Musiala）中路傳送，於禁區內第一時間交予後上入楔的根度簡，這名德國隊長在無人看管之下卻沒能控定皮球。 狂攻之下，主辦國於21分鐘終獲入球，根度簡於禁區「控甩」，再與中堅韋利柯賓爭位爭搶皮球，韋利柯賓失平衡跌倒後，根度簡快一步找到皮球再傳予小禁區無人看管的穆斯亞拿，這名上場比賽獲得官方最佳球員的德國金童右腳狂抽得手。事後視像助理裁判（VAR）在觀看重播後，認為根度簡在與韋利柯賓爭搶時並未有犯規，荷蘭籍球證馬基列（Danny Makkelie）宣佈入球有效，德國領先1:0。

匈牙利傾力反撲食「詐糊」 紐亞「神救」護德國 落後的匈牙利未有放軟手腳，隊長蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）於26分鐘主理一個在禁區外靠左，離門約30碼的罰球，這名效力利物浦的中場射出一記急勁的曲墜球，皮球越過人牆卻被年屆38歲的紐亞（Manuel Neuer）飛身撲到，匈牙利前鋒巴拿巴斯華加（Barnabas Varga）衝前補射卻欠缺力度，無功而還。 臨完半場前，匈牙利於上半場補時2分鐘慘食「詐糊」。攻勢同樣來自死球，蘇保斯拉爾於中場稍前左路位置主理罰球，傳至禁區予韋利柯賓頭槌攻門，紐亞撲出不遠，匈牙利前鋒路蘭沙拉爾（Roland Sallai）近門補中得手。可惜韋利柯賓越位在先，令這個入球未能成立。匈牙利盡力反攻，卻未能在上半場追平德國。