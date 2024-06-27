歐洲國家盃｜格魯吉亞爆冷兩球挫葡萄牙　晉身16強創歷史

格魯吉亞先拔頭籌 C 朗投訴過激領黃 格魯吉亞今場必須勝出才保出線希望，開賽僅2分鐘先開紀錄。他們在半場後截得皮球，米卡達迪斯傳予基華拉斯基利亞，後者推順後以左腳輕鬆射破迪奧高哥斯達的十指關。 葡萄牙及後大舉反擊，先有C朗拿度主射罰球，惟角度太正被格魯吉亞門將馬馬達舒維尼雙槌救出。及後不論祖奧包連夏的遠射，以及祖奧菲歷斯的左腳近射，都未能考驗馬馬達舒維尼。 C朗拿度在上半場中段因一次投訴過激而領黃，及後他有一記黃金機會，然而他接應包連夏的妙傳起腳，被對方守衛飛身剷出。半場格魯吉亞以1球優勢返回更衣室。

米卡達迪斯擴大比數 格魯吉亞創歷史 換邊後C朗拿度繼續爭取入球，他接應角球近門起腳，再度省中對方守衛彈高。 格魯吉亞作出反擊，盧卡洛祖舒維尼被安東尼奧施華踢跌，球證一開始並無表示，惟經VAR覆核後決定判罰12碼。米卡達迪斯主射破網，格魯吉亞拉開比數。 C朗拿度於64分鐘退下火線，由干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）入替。葡軍最後階段大軍壓上，令後防暴露出不空位。格魯吉亞一次反擊，查克維達迪斯於右路快放後起腳，僅僅高出。 最終格魯吉亞維持相同比數，2：0擊敗葡萄牙，全取3分。 F組最後形勢，葡萄牙3戰得6分排首名，擊敗捷克的土耳其緊隨其後。至於贏波的格魯吉亞則壓過捷克排小組第3，成功憑最佳第3名的成績出線，成功創造國家隊在國際賽的最佳成績。