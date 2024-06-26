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體育
2024-06-26 08:30:18
日報

歐洲國家盃｜比利時烏克蘭「大」激鬥 E組同分爭崩頭

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歐國盃E組大戰，烏克蘭今夜在斯圖加特硬撼比利時。「歐洲紅魔」比利時首輪遇滑鐵盧，但上仗技術性擊倒羅馬尼亞，級數雖高但防線並不穩陣；對手烏克蘭上仗反勝斯洛伐克保命，後勁、韌力兼備，背水一戰下未必陪跑，宜吼入球大細[2.5/3]球大盤(球賽編號FB8634，6月27日00:00 開賽)。

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比利時「魔獸」盧卡古暫屬本屆「詐胡王」，過去2場已3度入球被推翻。幸好紅魔上仗將曼城快翼謝利美杜古調回左路；加上阿士東維拉泰利文斯復任正選，釋放中場靈魂奇雲迪布尼戰力，比利時中前場火力倍增。但防線不穩仍是紅魔致命傷，沙場老將維頓漢年事已高，「炸彈人」李斯特城中堅法斯級數所限，一對中路守將仍是危機四伏。

烏克蘭鬥志鮮明

烏克蘭首戰慘吞羅馬尼亞3蛋，皇家馬德里門將盧連成為罪人；上仗改由賓菲加門將杜賓把關，門將一環表現雖有改善，但不少球員仍出現怯場情況。不過，烏克蘭向來都是後勁王，之前歐國盃附加賽4強鬥波斯尼亞、決賽鬥冰島，及上仗鬥斯洛伐克，全部驚險反勝。目前E組4隊同得3分，烏克蘭得失球最差，但鬥志鮮明，硬撼強敵未必退縮，今場激戰可期。

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斯洛伐克鬥羅馬尼亞「和味濃」

同組的斯洛伐克在法蘭克福鬥羅馬尼亞，預期戰況跟「比烏戰」相反。兩軍均沒有太多本錢採取主動，斯洛伐克對上兩仗先開紀錄，但之後即意圖死守，踢法消極；隊中老將多，比賽尾段戰力下滑。羅馬尼亞首輪3球大勝烏克蘭，入球全來自遠射，門前把握力一般。兩隊皆求1分出線，今場隨時開出大熱的和局收場！(球賽編號FB8633，6月27日00:00 開賽)

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