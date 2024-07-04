歐洲國家盃｜羅馬尼亞出局後清理更衣室　留感人信獲歐足協讚賞

比賽後清理更衣室不再是日本國家隊的「專利」！日本國家隊在過去世界盃賽後往往都會把更衣室清理得乾乾淨淨，每次都會受到各界的讚賞和網民的廣傳。想不到，在歐洲國家盃，也有球隊維持這個良好的品行。
羅馬尼亞在敗給荷蘭後，正式結束今屆歐國盃之旅。日前他們上載了在比賽後清理好的更衣室照片，並留下對主辦國德國的感謝信，獲得歐洲足協和球迷的熱烈讚賞。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
24年來大賽最佳成績 留下感謝信予主辦國
他們在信中寫道：「對於我們每一個人來說，2024歐洲國家盃都是一次難忘的體驗，我們很高興這次比賽在德國舉行。每一場比賽、每一種激情、每一次經歷都讓我們凝聚在一起，感受到了足球的魔力。我們帶著全力以赴的心態離開德國，並對在這裡度過的幾星期經歷深表感激。最後，能夠成為歐洲足球大家庭的一部分是我們的榮幸。」
羅馬尼亞隊在16強賽以0比3敗給荷蘭，結束了本屆歐洲國家盃之旅。雖然遺憾出局，但這仍是他們24年來在國際大賽中的最佳成績。此外，這次是他們自2000年歐洲國家盃進入8強後，再一次能夠殺入淘汰賽階段。儘管出局，他們在今屆分組賽中能夠力壓強隊比利時，以首名出線，相信球員及球迷都對球隊的表現感到相當滿意。難怪球迷在國家隊出局後久久沒有離開球場，並一直向球員致以熱烈的掌聲，顯然十分享受今屆賽事的每一刻。
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
歐洲足協也相當欣賞羅馬尼亞的行為，他們分享了更衣室的照片，並對其行為加以讚賞：「完美的客人！在昨晚歐國盃出局後，羅馬尼亞在慕尼黑留下了乾淨整潔的更衣室，並給德國主辦方留下了一封令人動容的信件。」
另一方面，8強賽事將於香港時間周六（6日）凌晨燃起戰幔，首場西班牙將會硬拼德國，尾場冠軍大熱法國將會對戰葡萄牙。