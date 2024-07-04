英格蘭將會在歐洲國家盃的八強，面對淘汰了意大利的黑馬瑞士。在對斯洛伐克補時才上陣的艾雲東尼（Ivan Toney），承認自己對於不獲得重用感到不悅。而一直擁有正選的菲爾科頓（Phil Foden），在接受訪問時就為球隊的表現讓主帥修夫基（Gareth Southgate）承受壓力致歉。
在英格蘭的八強賽前，東尼代表英格蘭出席了記者會。對於在對斯洛伐克的最後一刻才獲得機會，東尼表示曾經感到「討厭」，他表示：「事情一直都是艱難的。對於我們所有在球會周而復始比賽的人都是艱辛的。在球會，有運動心理學家會跟我談話去改善情緒。」然而在英格蘭直至補時階後才獲派上陣，東尼承認很憤怒︰「當時我在質疑上陣時能否起到作用，我見過不少球員最後時刻才披甲，但直到完場都未嘗觸球。」幸好比寧咸的倒掛金勾令比賽進入加時，令東尼扭轉了心態︰「要擺脫這種情緒並保持專注，我認為所有球員都要做好上陣準備，因為需要多過11個球員去贏得錦標的。」
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對於英格蘭在賽事一直使用哈利卡尼（Harry Kane）作單箭頭的陣式，東尼承認他認為雙箭頭更好，他說：「我不是領隊，然而我是喜歡打雙箭頭，不過這是由領隊決定，所以你得尊重。我與卡尼曾合作過，已互相了解踢法，我認為這樣會令對手更煩惱。」
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科頓稱自己表現在進步
至於科頓在訓練營後也回應在場記者提問，他承認領隊修夫基承受的壓力是球員表現問題：「球員們應該承受批評。這是需要一些領袖走出來，然後尋找方法去了解為甚麼這行不通。領隊可做就只有這麼多，他定下一套戰術，教你如何去執行，如果行不通，你就要再找方法。」因此他對此向修夫基致歉。
科頓獲選為英超的最佳球員，他承認仍有改善空間：「我從不是英超最好的球員，而來到歐洲國家盃也沒能展現出來。每一場我都在向前邁進一小步，希望我可以為英格蘭踢出好表現。」科頓承認第一場分組賽不活躍︰「在比賽推進貢獻不大，我有幾次接近的機會，然後在上場我有入球卻越位了（詐糊）。」科頓不認為自己與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的角色重複，並指二人的合作其實很好。