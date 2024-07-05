歐洲國家盃｜英格蘭或變陣決戰瑞士　修夫基將轉打三中堅陣式

多間英媒日前報道，為了令英格蘭從今屆糟糕的表現中甦醒過來，修夫基或會在8強對瑞士一仗中換陣，改派三中堅陣式出戰，希望能改善球隊中路「大塞車」的問題。

馬克古希將停賽

英格蘭在16強對斯洛伐克的比賽大部分時間都落後，在補時95分鐘才憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的倒掛扳平，加上哈利卡尼（Harry Kane）於加時的入球奠勝，避免了16強出局的尷尬成績。今屆英格蘭一直以4-2-3-1陣式出戰，然而表現未如理想，4場比賽中只曾在對塞爾維亞時能夠在法定時間擊敗對手，更只取得4個入球。

此外，修夫基今場將遇上兩個難題，今屆一直擔任正選的中堅馬克古希（Marc Guehi）將停賽；左後衛捷比亞（Kieran Trippier）亦在對斯洛伐克時受傷，下場上陣機會成疑。