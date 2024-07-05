歐洲國家盃｜英格蘭或變陣決戰瑞士　修夫基將轉打三中堅陣式

英格蘭在歐國盃過程中表現令人失望，領隊修夫基自然成為傳媒及球迷的重點批評對象。
多間英媒日前報道，為了令英格蘭從今屆糟糕的表現中甦醒過來，修夫基或會在8強對瑞士一仗中換陣，改派三中堅陣式出戰，希望能改善球隊中路「大塞車」的問題。
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馬克古希將停賽
英格蘭在16強對斯洛伐克的比賽大部分時間都落後，在補時95分鐘才憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的倒掛扳平，加上哈利卡尼（Harry Kane）於加時的入球奠勝，避免了16強出局的尷尬成績。今屆英格蘭一直以4-2-3-1陣式出戰，然而表現未如理想，4場比賽中只曾在對塞爾維亞時能夠在法定時間擊敗對手，更只取得4個入球。
此外，修夫基今場將遇上兩個難題，今屆一直擔任正選的中堅馬克古希（Marc Guehi）將停賽；左後衛捷比亞（Kieran Trippier）亦在對斯洛伐克時受傷，下場上陣機會成疑。
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科頓比寧咸任雙核 沙卡或串演左翼衛
為了令英軍重新振作，英媒指「三獅兵團」或會在8強戰中變陣出戰。《天空體育》報道，修夫基在日前的訓練中開始演練三中堅陣式，史東斯（John Stones）、基爾獲加（Kyle Walker）、安斯干沙（Ezri Konsa）將會任正選中堅。中場方面，迪格蘭賴斯（Declan Rice）與邁奴（Kobbie Mainoo）預計會繼續擔正；比寧咸及菲爾科頓（Phil Foden）將會以雙核形式，同時出任10號位，配合單箭頭哈利卡尼攻堅。
新陣式不確定的位置是兩翼衛的人選，當中布卡約沙卡（Bukayo Saka）與阿歷山大阿諾德（Trent Alexander-Arnold）呼聲最高，而已回到大軍操練的勞基梳爾（Luke Shaw）也隨時候命。
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修夫基對三中堅陣式的使用不會感到陌生。2018年世界杯，英格蘭憑此陣型在決賽周中過五關斬六將，最後成為當屆殿軍。上屆歐國盃，英格蘭也曾以3-5-2陣式迎戰德國，最終以2：0擊敗死敵打入8強。他們在決賽對意大利也是使用相同陣式，最後與意軍踢成1：1，並在互射12碼中落敗。
英格蘭將在香港時間周日凌晨00:00決戰瑞士，爭取四強一席；同日尾場則有土耳其大戰荷蘭。