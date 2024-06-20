歐洲國家盃｜英格蘭未銳「細」鬥丹麥 修夫基保守難大勝

歐國盃奪標大熱之一英格蘭在C組首戰響頭炮，小勝塞爾維亞，但表現卻備受批評。今晚「三獅兵團」再度登場將會遇上更硬淨的丹麥，預計又會是形勢膠着的硬仗，難望多入球，今場博「入球大細」[2.5]細盤應該穩陣。(球賽編號FB8617，6月21日0:00開賽)

英格蘭上仗食「塞」不易，全場兩隊僅錄得11次射門，是自1980年有相關統計後，在歐國盃最少射門賽事。外界多年來對主帥修夫基的領軍評價一般，主帥傾向保守，穩中求勝。

剛戰「三獅兵團」擺出的「4-2-3-1」陣式，在防中位置上起用阿歷山大阿諾特夥拍迪格蘭賴斯，期望做好防務，但同時卻捨棄了阿諾特的傳中能力；結果隊長哈利卡尼在前線缺乏支援，而菲爾科頓在左中場亦不適應，今場英軍或要被逼執位，單靠攻中的祖迪比寧咸爭取入波，只是可勝不穩。