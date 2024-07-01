兩軍正選陣容 英格蘭（4-2-3-1）： 比克福特（Jordan Pickford） 基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、捷比亞（Kieran Trippier） 迪格蘭賴斯（Declan Rice）、邁奴（Kobbie Mainoo） 布卡約沙卡（Bukayo Saka）；祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden） 哈利卡尼（Harry Kane） 斯洛伐克（4-3-3）： 哈拉斯連（Lukas Haraslin）、保辛尼克（Robert Bozenik）、舒蘭斯（Ivan Schranz） 安德列杜達（Ondrej Duda）、盧保卡（Stanislav Lobotka）、古斯卡（Juraj Kucka） 漢斯高（David Hancko）、華夫路（Denis Vavro）、史堅尼亞（Milan Skriniar）、比卡歷（Peter Pekarik） 杜巴夫卡（Martin Dubravka） 歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點

英軍大意失手 斯洛伐克反擊先開紀錄 甫開賽英格蘭繼續保守，進攻未見改善，但屢屢犯規。頭十分鐘先後有馬克古希（Marc Guehi）及邁奴（Kobbie Mainoo）領黃，假若英格蘭成功晉級的話，中堅馬克古希下場需要停賽。斯洛伐克雖然賽前被看低一線，在這場十六強賽事卻是先有威脅攻勢的一隊，哈拉斯於11分鐘接應反擊，單刀射門先被英格蘭門將比克福特撲走，再由捷比亞解團，一時間英格蘭後防風聲鶴唳。 斯洛伐克的反擊，於25分鐘終於奏效。史卓歷於前場中路作支點後，巧妙地傳予入楔的舒蘭斯冷靜一射即入。這個入球顯示英格蘭後防完全不集中，給予太多空位斯洛伐克的球員，導致先失一球。 上半場斯洛伐克憑著舒蘭斯的入球，暫時領先英格蘭1:0。 歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話