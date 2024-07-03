歐洲國家盃｜荷蘭輕鬆淘汰「黑馬」羅馬尼亞　加普入球登射手榜首位

歐國盃今晚繼續上演八強賽事，由意外第三名出線的荷蘭，對陣爆冷以E組首名出線的羅馬尼亞。
「橙衣軍團」全場主導比賽，羅馬尼亞則缺乏攻勢，最終荷蘭憑著加普（Cody Gakpo）一傳一射，加上當耶爾馬倫（Donyell Malen）梅開二度，以3:0擊敗羅馬尼亞，晉身八強。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
加普狀態大勇推射建功 荷蘭一球領先完半場
作為大賽淘汰賽常客，荷蘭開賽便全面掌控比賽節奏，不論是控球率及射門數都遠超羅馬尼亞，亦順利於20分鐘先開紀錄。前鋒加普從左路推進殺入禁區，一記推橫即射近柱得手，為荷蘭早早領先1:0。
其後荷蘭一面倒壓制，臨完半場前曾有機會擴大領先優勢，右閘杜費斯（Denzel Dumfries）於對方禁區右路成功搶球，再傳中予十二碼點附近的沙維西蒙斯（Xavi Simons），這名小將猶豫良久，左扭右擺都未能擺脫守衛，最後只能勉強起腳，射門斜出。
上半場荷蘭憑著加普的入球，以1:0領先羅馬尼亞。
加普先食「詐糊」再助攻 馬倫梅開二度
換邊後荷蘭繼續搶攻，望能儘早取得第二個入球，但無論是迪比（Memphis Depay）的門前補射；華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）接應角球中柱，都未能取得「燕梳球」。
加普於63分鐘差點梅開二度，「橙衣軍團」一次角球攻勢，加普門前補射得手。然而，經過半自動越位系統觀看重播後，認為加普接應傳球時處於越位位置，故入球無效。反觀羅馬尼亞沒甚攻勢，戰情繼續一面倒，祖爾華亞文（Joey Veerman）於72分鐘有絕佳機會，可惜半單刀射斜，僅僅柱邊出界。
荷蘭要入球，始終要靠加普，這次他助攻隊友。這名效力利物浦的前鋒於82分鐘獨闖龍潭，於左路底線壓過對方中堅後傳中，當耶爾馬倫及時趕到，門前撞射破網。臨完場當耶爾馬倫再憑著一次反擊，從中場線起動直入禁區，扭過羅馬尼亞中場馬里奧斯馬連（Marius Marin）後勁射破網，最終荷蘭以3:0大勝羅馬尼亞。
荷蘭晉身八強後，將會面對稍後時間奧地利對土耳其的勝方。狀態大勇的荷蘭前鋒加普今場再入一球，收獲個人在今屆歐國盃第三個入球，與德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）、格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze），以及斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）並列射手榜首位，目前只有穆斯亞拿還未出局。