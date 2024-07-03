歐洲國家盃｜荷蘭輕鬆淘汰「黑馬」羅馬尼亞　加普入球登射手榜首位

「橙衣軍團」全場主導比賽，羅馬尼亞則缺乏攻勢，最終荷蘭憑著加普（Cody Gakpo）一傳一射，加上當耶爾馬倫（Donyell Malen）梅開二度，以3:0擊敗羅馬尼亞，晉身八強。

歐國盃今晚繼續上演八強賽事，由意外第三名出線的荷蘭，對陣爆冷以E組首名出線的羅馬尼亞。

加普狀態大勇推射建功 荷蘭一球領先完半場

作為大賽淘汰賽常客，荷蘭開賽便全面掌控比賽節奏，不論是控球率及射門數都遠超羅馬尼亞，亦順利於20分鐘先開紀錄。前鋒加普從左路推進殺入禁區，一記推橫即射近柱得手，為荷蘭早早領先1:0。

其後荷蘭一面倒壓制，臨完半場前曾有機會擴大領先優勢，右閘杜費斯（Denzel Dumfries）於對方禁區右路成功搶球，再傳中予十二碼點附近的沙維西蒙斯（Xavi Simons），這名小將猶豫良久，左扭右擺都未能擺脫守衛，最後只能勉強起腳，射門斜出。

上半場荷蘭憑著加普的入球，以1:0領先羅馬尼亞。