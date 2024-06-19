歐洲國家盃｜葡萄牙補時絕殺捷克 波圖小將拯救葡軍 C朗顆粒無收（美聯社）

歐國盃完成首輪分組賽！ 2016年歐國盃冠軍葡萄牙壓軸登場，基斯坦奴朗拿度（下稱C朗）力爭打破於六屆歐國盃決賽週皆有入球的紀錄，而中堅比比（Pepe）亦以41歲113日之齡正選上陣，成為歐國盃決賽週歷史上最年長的出場球員。 雖然C朗未能夠於首場分組賽便打破紀錄，但葡萄牙仍可以在落後一球的情況下，憑著法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）於92分鐘的絕殺入球，以2:1反勝捷克。

葡萄牙上半場狂攻不果 C朗表現搶鏡卻食白果 C朗果然是全場焦點，今場極快入局，8分鐘接應拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）傳中迎頂，可惜未能命中目標。其後葡萄牙完全控制局面，盡力搶攻，不斷製造機會，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）於26分鐘右路傳中，拉菲爾利亞奧「貪盡」鏟射卻與皮球差半個「波位」。 般奴費南迪斯今場傳送獨到，頻頻為隊友鋪橋搭路，32分鐘放出「手術刀」直線劏開對方防線，C朗半單刀左腳施射卻被捷克門將史坦歷克（Jindrich Stanek）救出。一分鐘後葡軍再接再厲，C朗於禁區頂乖巧地以後腳傳予域天拿（Vitinha），這名效力巴黎聖日耳門的中場面對史坦歷克卻射斜。 上半場葡萄牙機會雖多，錄得9次射門3次中框，可惜都未能轉化成入球，兩軍半場互交白卷。

捷克世界波先開紀錄 隨後無運輸烏龍 換邊後葡萄牙繼續以傳中攻勢尋找機會，中堅魯賓戴亞斯（Ruben Dias）於55分鐘罕有上前傳中，予C朗頭槌攻門卻頂中對方守衛。 戰情於62分鐘大逆轉，捷克把握到一次罕有反擊機會，普禾特（Lukas Provod）禁區外施放冷箭，皮球直入死角，葡萄牙門將迪奧高哥斯達（Diogo Costa）飛盡亦未能撲出。捷克成功把握他們今場第一球中框射門，爆冷領先1:0。 然而，幸運之神於69分鐘眷顧葡萄牙，左閘紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes）於小禁區左邊位置接應傳中，打算二傳入中路被捷克門將史坦歷克撲出，但皮球卻誤中隊友漢蘭歷（Robin Hranac）再撞入龍門，葡軍藉此帶有幸運成份的烏龍球追平比數1:1。