歐洲國家盃｜西班牙強「細」鬥法國爭入決賽

上仗淘汰主辦國德國後，力爭4度封王的西班牙，今晚將在慕尼黑舉行的歐國盃強4戰硬撼另一爭標勁敵法國。「狂牛兵團」今場雖有防線兩大主力停賽，但主帥迪拿富安迪的穩守突擊踢法可靠，亦有足夠兵源替補；撞正法國今屆極度保守，今場難望多入波，「入球大細」[2.5]細盤要捧。(球賽編號FB8649，7月10日03:00開賽) 西班牙在8強賽激戰至加時完場前1分鐘，才靠米基爾馬連奴(Mikel Merino)頭槌絕殺德國；其實「狂牛」下半場初段領先後，戰至尾段收起兩大新星翼鋒耶馬爾(Lamine Yamal)與尼高威廉斯(Nico Williams)，只想保持勝果完場，贏來亦相當驚險。

西班牙效率為先 主帥迪拿富安迪放棄西班牙傳統傳控踢法，捨棄控球權，改為直接反擊，只為追求效率，今場相信亦是照辦煮碗。右閘丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)上仗「2黃1紅」被逐，今場將與累積黃牌夠數的中堅拿洛文特(Robin Le Normand)同時停賽；由拿祖費南迪斯(Nacho)與捷西斯拿華斯(Jesus Navas)頂上，守力差距不遠。中場柏迪(Pedri)因韌帶受傷緣盡今屆賽事，其正選位置將由上仗後備入替交出1入球1助攻的丹尼爾奧莫(Dani Olmo)取代作，但後者今場必被法國球員嚴密防範。 另邊廂，法國在另一場半準決賽與葡萄牙激戰120分鐘仍互交白卷，最終射贏12碼晉級。「高盧雄雞」在今屆賽事5戰僅入3球，一球來自12碼加兩球烏龍波；因鼻骨骨折要戴上面罩出戰的首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，發揮明顯打折扣，其餘鋒將如馬古斯杜林(Marcsu Thuram)及奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)等，也欠缺在頂級大賽破關能力。