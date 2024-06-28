歐洲國家盃｜麥巴比領軍 法國穩勝比利時

法國在分組賽表現一般，3戰1勝2和，僅入的2球分別來自一記烏龍波及一記12碼。不過，考慮法軍人腳超班，尤其被視為球王接班人的麥巴比，縱然首戰對奧地利之戰鼻骨骨折；但尾輪對波蘭已能帶着保護面罩復出，並射入一記12碼「開齋」。鋒線有他與奧士文尼迪比利及基沙文等帶領下，仍然可靠。主帥迪甘斯大賽經驗豐富，球隊狀態隨着淘汰賽殺埋身，必會慢慢推上高峰，今場勝券在握。

歐國盃下周一上演兩場16強淘汰賽，其中世盃亞軍法國將在杜塞爾多夫迎戰比利時。「高盧雄雞」整體實力頂級，射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)早前「爆鼻」後已復出兼入波；反觀比利時似過巔峰期，臨門一腳極差，今場可捧法國贏波(球賽編號FB8641，7月2日00:00開賽)。

比利時在E組僅以次名出線，面對實力一般的對手仍未見優勢。射手盧卡古失運，今屆賽事已3食詐胡；縱然該隊今場有中場盧克巴基奧波監刑滿復出，但以他們今屆3戰有2場入球食白果下，難對穩健的「雄雞」防線構成重大威脅。

葡萄牙輪換後回復「真身」

同晚尚有葡萄牙在法蘭克福對斯洛文尼亞(球賽編號FB8642，7月2日03:00開賽)。葡軍上仗在穩奪首名出線下，出戰格魯吉亞，為正選陣容作出8個變動；球王射手基斯坦奴朗拿度依然擔正，但在下半場早段收起，最終吞兩蛋，不足為辱。大軍上下休息充足，今場可望回復「真身」，並憑強大實力；要贏小組3戰全和、實力一般的斯洛文尼亞不難，熱捧葡軍贏波。