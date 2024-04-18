今日有咩波｜主場王里爾 無懼維拉

歐協聯8強次回合大戰，里爾再鬥阿士東維拉。首回合兩軍共3次角球攻勢，造就3個入球，維拉領先2比1；但該隊剛戰硬撼阿仙奴，耗力不少。反觀，里爾上仗出訪維拉後沒有比賽，球員得以休養生息，回師強大主場出擊，「足智彩」開出讓球平手盤，可博主勝！(球賽編號FB4813，4月19日00:45開賽)

里爾上次出訪維拉，雖僅憑中堅迪亞基迪(Bafodé Diakité)尾段一次角球攻勢，追成較接近比分；但其實整場賽事若論點數，里爾是秤先一隊；其中若非左翼加比爾古蒙臣(Gabriel Gudmundsson)曾因些微越位慘吃詐糊，里爾甚至是有力作客贏波。