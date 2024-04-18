今日有咩波｜主場王里爾 無懼維拉

歐協聯8強次回合大戰，里爾再鬥阿士東維拉。首回合兩軍共3次角球攻勢，造就3個入球，維拉領先2比1；但該隊剛戰硬撼阿仙奴，耗力不少。反觀，里爾上仗出訪維拉後沒有比賽，球員得以休養生息，回師強大主場出擊，「足智彩」開出讓球平手盤，可博主勝！(球賽編號FB4813，4月19日00:45開賽)
里爾上次出訪維拉，雖僅憑中堅迪亞基迪(Bafodé Diakité)尾段一次角球攻勢，追成較接近比分；但其實整場賽事若論點數，里爾是秤先一隊；其中若非左翼加比爾古蒙臣(Gabriel Gudmundsson)曾因些微越位慘吃詐糊，里爾甚至是有力作客贏波。
上輪法甲輪空的里爾，主場威力強大，計最近15輪主場豪取11勝4和；今屆歐協聯主場5戰亦取4勝1和不敗，只要前線約拿芬大衛(Jonathan David)、錫高華(Edon Zhegrova)等進攻主力腳風轉順，隨時有力收復前失。
維拉硬仗連場
對手維拉首回合憑2次角球攻勢，由射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)與隊長約翰麥甘尼(John McGinn)建功，領先2比1；上仗英超則憑快馬里安拜尼(Leon Bailey)與奧尼屈堅斯尾段接連施展快速反擊得手，作客2比0打敗阿仙奴。上述兩場大戰，門神達米安馬天尼斯(Emiliano Martínez)合共作出10次撲救，當中更不乏「神救」，是維拉能夠連勝的一大功臣。
但首回合1球在手，預期作客的維拉又會先求穩陣，上仗遇上壓力太大表現失準的阿仙奴，尚且可以全身而退；但今戰遇上名氣較遜、但有無敵主場撐腰的里爾，硬仗連場的維拉硬能否堅守到尾成為疑點，今場寧撐里爾。