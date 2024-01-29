今日有咩波｜亞洲盃16強戰 卡塔爾鬥巴勒斯坦穩入8強 伊拉克撲約旦

亞洲盃16強今晚續演2場，其中東道主卡塔爾深夜登場，迎戰之前大炒港足的巴勒斯坦。衛冕卡塔爾在分組賽以3戰全勝兼一球不失的佳績出線，盡顯強隊本色；包括大軍在上仗留力下仍能打敗中國，主將休戰充足，今場面對實力一般的巴勒斯坦，主勝穩開。(球賽編號FB0892，1月30日0:00開賽)

卡塔爾在分組賽3戰全勝，贏得清脆，尤其是上仗面對國足，以半力出擊仍不落下風；到下半場中段「撳掣」換回一眾主力，結果靠射手阿菲夫(Akram Afif)開出角球，由隊長艾希度斯(Hassan Al-Haydos)射入世界波，就此小勝1比0。射手阿菲夫在國內聯賽班霸艾薩德効力，今屆亞洲盃累計入3球兼有1次助攻，極具威脅；球隊如今養精蓄銳，回復強陣下，加上主場之利，不難贏波續向衛冕之路進發。

巴勒斯坦分組賽3戰勝和負各1，表現仗比仗好，首戰1比4大敗爭標熱門伊朗腳下；次戰把握超過半場多踢一人的優勢，與阿聯酋賽和1比1，然後在關鍵戰以3比0輕取港足，展現出細膩的技術及良好把握力。隊長艾巴達治(Musab Al-Battat)在出線後表示，實現了對巴勒斯坦人民的承諾，為支持者及國民帶來了歡笑；主帥達保(Makram Daboub)則大讚球員是人民英雄，指球隊現時再無顧慮，可盡全力爭勝。

雙方近3次交手全由世界排名58位的卡塔爾贏出，排99位的巴勒斯坦，在鋒線上僅靠効力比甲查內爾的達巴基(Oday Dabbagh)衝鋒陷陣，今場恐怕有心無力。

伊拉克火力強3戰入8球

同晚早場伊拉克對約旦。伊拉克在分組賽力壓奪標大熱、腳下敗將日本，首名出線；3戰共入8球，火力有保證。對手約旦分組賽僅排第3，但曾2比2賽和南韓，證明有一定實力，3戰共入6球，又是鋒力出色的球隊。今場足智彩開出入球中位數[2.5]球，博演入球騷開「大」。(球賽編號FB0893，1月29日19:30開賽)