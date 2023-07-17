今日有咩波｜噴射機澳足盃「大」鬥勝利

雖然澳職尚有3個多月才開鑼，但澳足盃一如既往先打頭陣，並一連兩天上演由上屆中下游的澳職球會出戰的附加賽，勝方可打入下月初的32強。香港時間今天下午先由紐卡素噴射機鬥墨爾本勝利，信兩軍交手例無悶場，今場可先取入球中位數2.5球「大」。(球賽編號FB3253，7月17日17:30開賽)

由今天起一連兩天賽事，安排在可容納6,000名觀眾的達爾文(Darwin)球場的中立場舉行；上屆澳職常規賽排第10位的紐卡素噴射機，鬥11位的墨爾本勝利，先打頭陣。

紐卡素噴射機新季人腳上變動不少，除了主帥一職改由FC悉尼助教史當頓(Stanton)領軍外；一對射手米科達迪斯與蘇迪里奧已出國搵食，預計上屆上陣25次入5球的當打前鋒布夏基亞(Buhagir)，今場擔大旗攻堅。至於墨爾本勝利新季仍由名帥普波域(Popovic)領軍，但射手費蘭度羅美路、杜米祖歷，以及球星拿尼等好手已悉數離隊；可幸老將科拿路利(Fornaroli)及當打的伊高路美迪斯(Ikonomidis)仍在陣中，今場火力不會輸蝕。

始終澳足盃屬季前比賽，兩軍狀態成疑，紐卡素噴射機上季澳職常規賽平均每場失波約1.7球；而墨爾本勝利前中後3線，季前均有主力離隊，戰鬥力難免受損，今戰盃賽捧場亦有戒心。要留意兩隊近季交手互有勝負但例無悶場，近5次交手每戰最少合共攻入3球，今戰宜吼中位數「2.5球」的「大」盤。