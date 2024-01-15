今日有咩波｜孫興民率南韓誓炒巴林 力爭再捧亞洲盃

力爭自1960年後重奪亞洲盃冠軍的「太極虎」南韓，今晚將在E組分組賽首輪迎戰世界排名 86位的巴林。「太極虎」在德國名帥奇連士文帶領下，近況出色，人腳鼎盛；在整體戰力明顯佔優下，不難大捷打響頭炮，為爭標造勢！足智彩開出讓球[-2]，照撐南韓上盤。(球賽編號FB0231，1月15日19:30開賽)
「太極虎」被視為今屆賽事奪標熱門之一，陣內以孫興民、金玟哉為首等逾10名好手，正外流歐洲搵食，戰力足以跟另一東亞勁旅、奪標熱門日本抗衡。南韓以往在亞洲盃表現未算突出，僅曾在1956年及1960年兩度奪標，上屆8強出局；為迎接今次賽事，奇連士文進入最後階段備戰，領國家隊表現持續冒升，連同上仗友賽以1比0打敗伊拉克，「太極虎」錄得各項賽事6連勝兼一球不失，以最佳狀態迎戰今屆多哈的賽事。
孫興民李康仁黃喜燦金玟哉列陣
大軍人才濟濟，前線除了前英超神射手孫興民壓陣外，效力巴黎聖日耳門的「南韓美斯」李康仁及英超狼隊的射手黃喜燦，都是具備世界球壇頂級實力。此外，防線則有拜仁慕尼黑中堅金玟哉，此子上季為拿玻里贏得意甲冠軍，實力亦是毫無疑問；世界排名23位的「太極虎」攻守實力之強，要在分組賽打響頭炮，應無難度。
對手巴林在上屆亞洲盃僅入16強，歷來最佳成績則是2004年的殿軍，本身在亞洲區只屬二線球隊。大軍以本土兵為主，中場阿里麥丹(Ali Madan)與中場莫斯斯阿達迪(Moses Atede)分別外流阿聯酋及馬來西亞搵食；孭重飛的前鋒尤素夫希拿爾(Abdulla Yusuf Helal)在捷克聯賽落班，歷來為國上陣96場入13球，但來到亞洲頂級水平，恐怕未夠班。
再者，巴林主帥是前西班牙國腳邊斯(Juan Antonio Pizzi)，教練生涯亦曾執教過智利國家隊，但戰績未見突出；再考慮該中東隊上仗友賽與澳洲拍跳輸0比2，狀態平平，球員質素又遠不及南韓，今場只望輸少當贏。