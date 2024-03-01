今日有咩波｜曼城夏蘭特迪布尼復勇 打吡戰鬥曼聯信心保證

「藍月」曼城與「紅魔」曼聯，香港時間周日晚上英超將合演曼市打吡戰。曼城近仗演出原本平平無奇，但剛戰英足盃卻突然狂數盧頓，星級戰將狀態來得剛剛好；面對狀態反覆不定的曼聯，藍月贏波穩如泰山！(球賽編號FB2577，3月3日23:30開賽)
曼城對上兩輪英超只贏賓福特及般尼茅夫1比0，但剛戰英足盃作客鬥踢法粗支大葉的盧頓，主帥哥迪奧拿照派「最強攻擊拍檔」箭頭艾寧夏蘭特及攻中奇雲迪布尼正選上陣。結果艾寧夏蘭特勁入5球，奇雲迪布尼交出4次助攻，大勝6比2，正好「磨利刀」！如今全隊信心爆棚，該仗獲得休息的菲爾科頓、洛迪卡斯簡迪、魯賓戴亞斯又能稍作回氣，大戰前夕，士氣火速提升，哥帥神機妙算，賽前已先贏一著。
曼聯缺射手海倫 欠入球保證
對手紅魔新貴海倫本來著晒火，但上輪英超前突然受傷，又要以近仗踢來無影無蹤的拉舒福特踢箭頭；結果球隊聯賽主場照被富咸絕殺，英超4連勝勁勢斷纜，剛戰英足盃僅靠中場卡斯米路完場入波，1比0打敗諾定咸森林入8強，發揮一般。表現一直備受外界猛烈批評的翼鋒安東尼馬菲奧斯，無論是否繼英足盃後，再受主帥滕哈格重用，似乎對球隊的進攻助力不大。
紅魔上屆英超出訪藍月，大敗3比6，半場已落後0比4；本屆首循環交手，曼聯主場出擊亦慘吞3蛋。如今「藍月」眾將士氣大振，相反「紅魔」攻不銳守亦不穩，寧買當頭起，藍月今戰甚至有力再次輕取對手。
車路士賓福特演倫敦打吡
至於明晚英超，賓福特與車路士亦會合演倫敦打吡。賓福特持續低沉，上輪出訪原本態沉的韋斯咸，照輸2比4，英超3連敗累計失9球。車路士在英聯盃決賽加時不敵利物浦後，在周中英足盃險勝布力般流浪晉級，士氣稍作回升，今場遇弱有力連捷！(球賽編號FB2637，3月2日23:00開賽)