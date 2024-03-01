今日有咩波｜曼城夏蘭特迪布尼復勇 打吡戰鬥曼聯信心保證

「藍月」曼城與「紅魔」曼聯，香港時間周日晚上英超將合演曼市打吡戰。曼城近仗演出原本平平無奇，但剛戰英足盃卻突然狂數盧頓，星級戰將狀態來得剛剛好；面對狀態反覆不定的曼聯，藍月贏波穩如泰山！(球賽編號FB2577，3月3日23:30開賽)

曼城對上兩輪英超只贏賓福特及般尼茅夫1比0，但剛戰英足盃作客鬥踢法粗支大葉的盧頓，主帥哥迪奧拿照派「最強攻擊拍檔」箭頭艾寧夏蘭特及攻中奇雲迪布尼正選上陣。結果艾寧夏蘭特勁入5球，奇雲迪布尼交出4次助攻，大勝6比2，正好「磨利刀」！如今全隊信心爆棚，該仗獲得休息的菲爾科頓、洛迪卡斯簡迪、魯賓戴亞斯又能稍作回氣，大戰前夕，士氣火速提升，哥帥神機妙算，賽前已先贏一著。