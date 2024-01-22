今日有咩波｜韋世豪復出 國足「細」撼卡塔爾

亞洲盃決賽周今晚起展開分組賽第3輪賽事，其中在A組兩戰兩和的中國，將要挑戰東道主卡塔爾；後者小組兩戰全勝，鎖定首名出線，今場據報會為陣容輪換，戰力減弱；不過，國足要爭贏波出線，先要解決本身火力不足問題，即使前鋒韋世豪今戰有望復出，預計亦難有多入波。今場足智彩開出入球中位數[2.5]球，博「細」最合。(球賽編號FB0568，1月22日23:00開賽)

國足上仗改踢「3-5-2」陣式鬥黎巴嫩，結果全場控球比率超過六成，並製造不少具威脅埋門，就只欠臨門一腳；有指主帥揚科維奇是聽從了教練組的建議排陣，而今戰基本也會以原陣出擊。以門將顏駿凌為首的防線，至今兩戰不失；上仗首度擔正的前鋒張玉寧及防中徐新都表現討好，今場俱續任正選。球隊唯一變數會是前鋒韋世豪傷愈，是否馬上正選搏殺；此子爆發力突出，將是揚科維奇的最後一張王牌，至於另一主力前鋒武磊近期狀態低迷，今戰鬥主隊料難以取得大量入球。