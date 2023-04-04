熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
波經
2023-04-04 18:23:13

今日有咩賭｜列斯聯主場秤先 般尼茅夫有勢博「大」

分享：
般尼茅夫主場有勢博「大」。（路透社）

般尼茅夫主場有勢博「大」。（路透社）

4月5日馬會開盤賽事中，除了車路士鬥利物浦祖雲達斯撼國際米蘭，還有英超列斯對諾定咸森林秤先主隊、般尼茅夫迎白禮頓有勢博「大」、畢爾包回勇主場可勝奧沙辛拿值得推介。

 

列斯聯返主場可秤先

列斯聯剛以1︰4慘敗在阿仙奴腳下，排陣略嫌保守，兩大前鋒洛迪高及班福特後備出場；今場護級大戰應會排出主攻陣式出擊。

列斯聯 對 諾定咸森林分析及數據

列斯聯今戰返主場遇同級對手，以球隊近期在地頭賽績硬俗，可以秤先。諾定咸森林上仗被狼隊逼和，自今年2月初起7戰聯賽未嘗一勝；加上森林近期作客差劣，入少失多，今場不值支持。‧雙方近4次聯賽交手，諾定咸森3勝1和：上次勝1︰0。

 

列斯聯慘敗予阿仙奴後，今場返主場可秤先。（路透社）

列斯聯慘敗予阿仙奴後，今場返主場可秤先。（路透社）

般尼茅夫主場有勢博「大」

般尼茅夫上仗下半場變陣成功，派出賴恩基士場及泰華尼斯；結果泰華尼斯攻入靚波先扳平，首席箭頭蘇蘭基則在尾段奠勝，助球隊暫時逃離降班區。白禮頓的三笘薰剛戰又入靚波，今屆在英超已攻入7球，打破該國球員單季英超入球紀錄；今場該名日本國腳繼續跟阿歷斯麥阿里士打及蘇利馬治後上攻堅。

般尼茅夫 對 白禮頓分析及數據  

般尼茅夫上仗主場以2︰1反勝富咸，近5戰英超主場僅嘗一敗，今場無懼另一南部大軍進襲。白禮頓剛戰3度落後下，以3︰3逼和賓福特，仍居中上游；球隊踢法進取，季尾仍欲爭踢歐洲賽，戰意不用懷疑，可先取「入球」大。雙方近6次交手，勝負各3；白禮頓上次勝1︰0。

般尼茅夫主場有勢博「大」。（路透社）

般尼茅夫主場有勢博「大」。（路透社）

畢爾包回勇主場可勝

畢爾包小國腳門將阿基利薩巴拉今場會繼續擔正。前鋒尼高威廉斯與中場阿歷斯比倫吉亞，在今屆西盃各入3球，會是今場爭勝重心。奧沙辛拿近期陷入球荒，今屆盃賽已入5球的傑基，將是爭勝關鍵。

畢爾包在西盃首回合以0︰1不敵奧沙辛拿，今場是非勝不可，鬥志有保證；近期表現回穩，今有地利之助，可以取勝。奧沙辛拿上仗聯賽與馬略卡互交白卷，近4場聯賽不勝，狀態低迷，前線啞火；今場客戰更難寄望，難逃一敗。雙方近2次交手，奧沙辛拿1勝1和。

畢爾包 對 奧沙辛拿分析及數據

畢爾包回勇主場可勝。（路透社）

畢爾包回勇主場可勝。（路透社）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受