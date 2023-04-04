今日有咩賭｜列斯聯主場秤先 般尼茅夫有勢博「大」

4月5日馬會開盤賽事中，除了車路士鬥利物浦及祖雲達斯撼國際米蘭，還有英超列斯對諾定咸森林秤先主隊、般尼茅夫迎白禮頓有勢博「大」、畢爾包回勇主場可勝奧沙辛拿值得推介。

列斯聯返主場可秤先 列斯聯剛以1︰4慘敗在阿仙奴腳下，排陣略嫌保守，兩大前鋒洛迪高及班福特後備出場；今場護級大戰應會排出主攻陣式出擊。 列斯聯 對 諾定咸森林分析及數據 列斯聯今戰返主場遇同級對手，以球隊近期在地頭賽績硬俗，可以秤先。諾定咸森林上仗被狼隊逼和，自今年2月初起7戰聯賽未嘗一勝；加上森林近期作客差劣，入少失多，今場不值支持。‧雙方近4次聯賽交手，諾定咸森3勝1和：上次勝1︰0。