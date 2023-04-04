今日有咩賭｜列斯聯主場秤先 般尼茅夫有勢博「大」

列斯聯返主場可秤先
列斯聯剛以1︰4慘敗在阿仙奴腳下，排陣略嫌保守，兩大前鋒洛迪高及班福特後備出場；今場護級大戰應會排出主攻陣式出擊。
列斯聯 對 諾定咸森林分析及數據
列斯聯今戰返主場遇同級對手，以球隊近期在地頭賽績硬俗，可以秤先。諾定咸森林上仗被狼隊逼和，自今年2月初起7戰聯賽未嘗一勝；加上森林近期作客差劣，入少失多，今場不值支持。‧雙方近4次聯賽交手，諾定咸森3勝1和：上次勝1︰0。
般尼茅夫主場有勢博「大」
般尼茅夫上仗下半場變陣成功，派出賴恩基士場及泰華尼斯；結果泰華尼斯攻入靚波先扳平，首席箭頭蘇蘭基則在尾段奠勝，助球隊暫時逃離降班區。白禮頓的三笘薰剛戰又入靚波，今屆在英超已攻入7球，打破該國球員單季英超入球紀錄；今場該名日本國腳繼續跟阿歷斯麥阿里士打及蘇利馬治後上攻堅。
般尼茅夫 對 白禮頓分析及數據
般尼茅夫上仗主場以2︰1反勝富咸，近5戰英超主場僅嘗一敗，今場無懼另一南部大軍進襲。白禮頓剛戰3度落後下，以3︰3逼和賓福特，仍居中上游；球隊踢法進取，季尾仍欲爭踢歐洲賽，戰意不用懷疑，可先取「入球」大。雙方近6次交手，勝負各3；白禮頓上次勝1︰0。
畢爾包回勇主場可勝
畢爾包小國腳門將阿基利薩巴拉今場會繼續擔正。前鋒尼高威廉斯與中場阿歷斯比倫吉亞，在今屆西盃各入3球，會是今場爭勝重心。奧沙辛拿近期陷入球荒，今屆盃賽已入5球的傑基，將是爭勝關鍵。
畢爾包在西盃首回合以0︰1不敵奧沙辛拿，今場是非勝不可，鬥志有保證；近期表現回穩，今有地利之助，可以取勝。奧沙辛拿上仗聯賽與馬略卡互交白卷，近4場聯賽不勝，狀態低迷，前線啞火；今場客戰更難寄望，難逃一敗。雙方近2次交手，奧沙辛拿1勝1和。