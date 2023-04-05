今日有咩賭｜史特加作客照秤先 費倫天拿作客仍睇好

史特加作客照秤先

紐倫堡上圈靠互射12碼才過關；門將維度贊臣居功不少，今場仍會代替養傷的正選馬菲尼亞把關。史特加前鋒施奴基拉斯近期受腿傷困擾，若今場缺陣，盧卡比菲化將改與桑比利亞拍檔。

紐倫堡上輪靠射贏12碼，氣走同來自德乙的杜塞爾多夫；球隊在德乙只排中下游，剛戰主場輸波，今場仍不看好。史特加上圈力挫德乙柏達邦，雖然該隊現時在德甲排下游，忙於護級；但在德盃籤運不俗，作客有一定火力，今場仍可秤先。雙方近2次正式比賽交手，史特加全勝；上次勝6比0。