今日有咩賭｜史特加作客照秤先 費倫天拿作客仍睇好

4月6日馬會開盤賽事中，除了曼聯鬥賓福特、韋斯咸迎紐卡素、西班牙盃皇家馬德里作客巴塞隆拿、南美自由盃｜奧卡斯對法林明高以和為貴，還有很多選擇，包括紐倫堡對史特加秤先客隊，飛燕諾大勇贏心理可勝阿積士。
紐倫堡 對 史特加（球賽編號FB9576，4月6日凌晨00︰00開賽，有線601/661台直播）
飛燕諾 對 阿積士（球賽編號FB9593，4月6日凌晨2︰00開賽）
克雷莫納 對 費倫天拿（球賽編號FB9589，4月6日凌晨3︰00開賽）
史特加作客照秤先
紐倫堡上圈靠互射12碼才過關；門將維度贊臣居功不少，今場仍會代替養傷的正選馬菲尼亞把關。史特加前鋒施奴基拉斯近期受腿傷困擾，若今場缺陣，盧卡比菲化將改與桑比利亞拍檔。
紐倫堡上輪靠射贏12碼，氣走同來自德乙的杜塞爾多夫；球隊在德乙只排中下游，剛戰主場輸波，今場仍不看好。史特加上圈力挫德乙柏達邦，雖然該隊現時在德甲排下游，忙於護級；但在德盃籤運不俗，作客有一定火力，今場仍可秤先。雙方近2次正式比賽交手，史特加全勝；上次勝6比0。
紐倫堡 對 史特加分析及數據
紐倫堡 對 史特加賠率
飛燕諾大勇贏心理可勝
飛燕諾中場韋費亞，之前在國家隊表現出色，飛燕諾主帥史諾治對此大加讚賞，此子今場會是爭勝關鍵人物。阿積士前鋒貝雲積早前在國際賽期受傷，巴路比布望頂上擔正，杜辛泰迪治則會移往左路攻擊，跟古達及貝侯斯後上支援。
飛燕諾上圈荷盃以1比0打敗海倫芬，信心超強；早前聯賽以3比2力克阿積士，更可為今戰提升信心。阿積士上圈荷盃以3比0輕取荷乙的迪加史卓普，根本未受考驗；早前在聯賽關鍵戰不敵飛燕諾，上仗又作客悶和伊高斯，接連在聯賽失分打擊不少，今場客場再遇飛燕諾勢難反先，寧撐主隊。雙方近2次交手，飛燕諾1勝1和；上次勝3比2。
飛燕諾 對 阿積士分析及數據
飛燕諾 對 阿積士賠率
費倫天拿作客仍睇好
費倫天拿前鋒盧卡祖域在聯賽多任後備，但上圈擔正先開紀錄；今場預計會受重用，與基斯甸高亞美及尼高拉斯干沙利斯，合組三叉戟。
克雷莫納上圈淘汰羅馬，爆冷殺入準決賽；不過球隊在意甲護級水深火熱，未必再可全力出擊盃賽，對賽近績又輸蝕，主場失波又多，不值支持。費倫天拿上圈氣走拖連奴，該隊在意甲近績出色，連場報捷，今場作客仍可睇高費倫天拿一線。雙方近2次交手，費倫天拿全勝；上次勝2比0。