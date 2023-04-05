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波經
2023-04-05 13:09:50

今日有咩賭｜史特加作客照秤先 費倫天拿作客仍睇好

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今日有咩賭｜史特加作客照秤先 費倫天拿作客仍睇好。（路透社）

4月6日馬會開盤賽事中，除了曼聯鬥賓福特韋斯咸迎紐卡素西班牙盃皇家馬德里作客巴塞隆拿南美自由盃｜奧卡斯對法林明高以和為貴，還有很多選擇，包括紐倫堡對史特加秤先客隊，飛燕諾大勇贏心理可勝阿積士。

紐倫堡 對 史特加（球賽編號FB9576，4月6日凌晨00︰00開賽，有線601/661台直播） 

飛燕諾 對 阿積士（球賽編號FB9593，4月6日凌晨2︰00開賽） 

克雷莫納 對 費倫天拿（球賽編號FB9589，4月6日凌晨3︰00開賽）

史特加作客照秤先

紐倫堡上圈靠互射12碼才過關；門將維度贊臣居功不少，今場仍會代替養傷的正選馬菲尼亞把關。史特加前鋒施奴基拉斯近期受腿傷困擾，若今場缺陣，盧卡比菲化將改與桑比利亞拍檔。

紐倫堡上輪靠射贏12碼，氣走同來自德乙的杜塞爾多夫；球隊在德乙只排中下游，剛戰主場輸波，今場仍不看好。史特加上圈力挫德乙柏達邦，雖然該隊現時在德甲排下游，忙於護級；但在德盃籤運不俗，作客有一定火力，今場仍可秤先。雙方近2次正式比賽交手，史特加全勝；上次勝6比0。

紐倫堡 對 史特加分析及數據

紐倫堡 對 史特加賠率

雙方近2次正式比賽交手，史特加全勝。（路透社）

雙方近2次正式比賽交手，史特加全勝。（路透社）

飛燕諾大勇贏心理可勝

飛燕諾中場韋費亞，之前在國家隊表現出色，飛燕諾主帥史諾治對此大加讚賞，此子今場會是爭勝關鍵人物。阿積士前鋒貝雲積早前在國際賽期受傷，巴路比布望頂上擔正，杜辛泰迪治則會移往左路攻擊，跟古達及貝侯斯後上支援。

飛燕諾上圈荷盃以1比0打敗海倫芬，信心超強；早前聯賽以3比2力克阿積士，更可為今戰提升信心。阿積士上圈荷盃以3比0輕取荷乙的迪加史卓普，根本未受考驗；早前在聯賽關鍵戰不敵飛燕諾，上仗又作客悶和伊高斯，接連在聯賽失分打擊不少，今場客場再遇飛燕諾勢難反先，寧撐主隊。雙方近2次交手，飛燕諾1勝1和；上次勝3比2。

飛燕諾 對 阿積士分析及數據

飛燕諾 對 阿積士賠率

飛燕諾上圈荷盃以1比0打敗海倫芬，信心超強。（路透社）

費倫天拿作客仍睇好

費倫天拿前鋒盧卡祖域在聯賽多任後備，但上圈擔正先開紀錄；今場預計會受重用，與基斯甸高亞美及尼高拉斯干沙利斯，合組三叉戟。

 克雷莫納上圈淘汰羅馬，爆冷殺入準決賽；不過球隊在意甲護級水深火熱，未必再可全力出擊盃賽，對賽近績又輸蝕，主場失波又多，不值支持。費倫天拿上圈氣走拖連奴，該隊在意甲近績出色，連場報捷，今場作客仍可睇高費倫天拿一線。雙方近2次交手，費倫天拿全勝；上次勝2比0。

克雷莫納 對 費倫天拿分析及數據

克雷莫納 對 費倫天拿賠率

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