今日有咩賭｜拜仁慕尼黑客勝可捧 雲達不來梅入得失得博「大」

4月22日晚上馬會開盤賽事，德甲及意甲都值得留意。沙蘭力坦拿迎薩斯索羅，主場優勢有保證。德甲拜仁慕尼黑作客鬥緬恩斯，在歐聯出局後料重新振作，客勝可捧。 沙蘭力坦拿 對 薩斯索羅（球賽編號FB0431，4月22日21︰00開賽，NowTV台638直播） 緬恩斯 對 拜仁慕尼黑 （球賽編號FB0374，4月22日21︰30開賽） 哈化柏林 對 雲達不來梅（球賽編號FB0372，4月22日21︰30開賽）

沙蘭力坦拿主場睇高一線 沙蘭力坦拿的贊達迪維希拿剛戰先開紀錄，可惜球隊仍被拖連奴逼和；贊達迪維希拿今場繼續與尼高路斯，在中場中路配合，支援箭頭比亞迪克。 薩斯索羅剛戰靠後備上陣的迪費爾建功，擊敗祖雲達斯；但迪費爾今場仍先坐長櫈，賓拿蒙迪繼續掛帥。尼迪美巴拉美會代替養傷的翼鋒杜文尼高貝拉迪。 沙蘭力坦拿 對 薩斯索羅賽前分析及數據

雲達不來梅迎哈化柏林 哈化柏林剛戰與護級對手史浩克04激戰下，大演入球騷，祖維迪取得近3場聯賽的第2球，今場繼續與盧克巴基奧合作攻堅。中場施格斯傷出，與累計黃牌夠數的後衛烏里莫域，今場一同缺陣。 雲達不來梅的麥斯菲臘剛戰擔正即「開齋」，可惜球隊仍被弗賴堡反勝；但麥斯菲臘今場肯定會受重用，與馬雲德殊合演雙箭頭。安東尼鍾治及米歇爾艾利積韋沙，仍會負責側擊。 哈化柏林 對 雲達不來梅賽前分析及數據

哈化柏林護級亮紅燈 哈化柏林剛在護級戰受挫於史浩克04腳下，近6場聯賽只得2和4負，護級亮紅燈，士氣低沉；但主場出戰，應會爭取主動。雲達不來梅剛戰敗於弗賴堡，近6場聯賽只得2和4負；但近期作客表現尚可，入得失得，今場不妨再追「入球」大。雙方近2次交手，雲達不來梅全勝；上次勝1比0。 哈化柏林 對 雲達不來梅賠率

拜仁慕尼黑文尼停賽後解凍 緬恩斯的阿佐基剛戰又取得入球，近5場聯賽攻入4球，腳風甚順，可惜球隊仍被科隆逼和；阿佐基今場會繼續與安東史達治「雙翼齊飛」，支援箭頭安尼斯禾，另一翼鋒李在城先任後備。 拜仁慕尼黑翼衛班捷文柏華特剛戰聯賽先開紀錄，但球隊仍被賀芬咸追和；班捷文柏華特更因累計黃牌夠數，今場要停賽。前鋒沙迪奧文尼在早前的歐聯賽後動粗打隊友利萊辛尼，但受罰款處分後已獲解凍，今場聯賽仍會擔正。 緬恩斯 對 拜仁慕尼黑賽前分析及數據