今日有咩賭｜明尼路態勇又有地利可捧 瓜蘭尼演出穩定有力搶分

4月7日馬會開盤賽事，除了 英格蘭女足溫布萊迎巴西女足 及 法乙安納西越級挑戰圖盧茲 ，以南美自由盃及南美球會盃為重點。明尼路實力秤先過利伯泰迪，有力在分組賽旗開得勝。而瓜蘭尼新帥領軍近況佳，作客颶風隊有力坐和望贏。

明尼路前線保連奴侯克火力強

明尼路前鋒保連奴在今屆自由盃已入4球，今場續是爭勝重心。另一名將射手侯克上仗在國內賽事攻入1球，是他為明尼路攻入的第76球。球隊剛從馬略卡簽入中場洛迪高巴達利亞，今場或可候命。

明尼路近期表現突出，連場報捷；今場有地利之助，實力亦秤先，有力在分組賽旗開得勝。利伯泰迪近期在國內聯賽表現不俗，但作客守力未算穩健，加上實力不及對手，今場難逃一敗。雙方近2次交手，勝負各1；明尼路上次勝2比0。