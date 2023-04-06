今日有咩賭｜明尼路態勇又有地利可捧 瓜蘭尼演出穩定有力搶分

4月7日馬會開盤賽事，除了英格蘭女足溫布萊迎巴西女足及法乙安納西越級挑戰圖盧茲，以南美自由盃及南美球會盃為重點。明尼路實力秤先過利伯泰迪，有力在分組賽旗開得勝。而瓜蘭尼新帥領軍近況佳，作客颶風隊有力坐和望贏。
明尼路 對 利伯泰迪（球賽編號FB9638 ，4月7日早上6︰00開賽）
颶風隊 對 瓜蘭尼（球賽編號FB9641，4月7日早上6︰00開賽）
卡貝略港大學 對 杜利馬（球賽編號FB9644，4月7日早上8︰00開賽）
明尼路前線保連奴侯克火力強
明尼路前鋒保連奴在今屆自由盃已入4球，今場續是爭勝重心。另一名將射手侯克上仗在國內賽事攻入1球，是他為明尼路攻入的第76球。球隊剛從馬略卡簽入中場洛迪高巴達利亞，今場或可候命。
明尼路 對 利伯泰迪分析及數據
明尼路近期表現突出，連場報捷；今場有地利之助，實力亦秤先，有力在分組賽旗開得勝。利伯泰迪近期在國內聯賽表現不俗，但作客守力未算穩健，加上實力不及對手，今場難逃一敗。雙方近2次交手，勝負各1；明尼路上次勝2比0。
明尼路 對 利伯泰迪賠率
瓜蘭尼新帥領軍近況佳
颶風隊今屆直入南球盃分組賽。好波之人基斯達度季前離隊，會方只從沙米恩圖，引入老牌中場校炮手盧卡斯卡斯度。射手尼高拉斯哥迪路、進攻中場加比爾古甸奴勇況持續，近期腳風不俗。瓜蘭尼年初才改由新帥洛迪高盧比斯領軍，但球隊演出穩定，近戰不敗。
颶風隊 對 瓜蘭尼分析及數據
颶風隊近期越踢越沉，連場落敗，攻力頗弱；以球隊近期的走勢，主場亦不值支持。瓜蘭尼事隔多年再戰南球盃分組賽，近期各項賽事已多場不敗，演出相當穩定，守力可信；今場即使作客，仍有力坐和望贏。
颶風隊 對 瓜蘭尼賠率
杜利馬防守穩健吼「細」
卡貝略港大學年初改由新帥辛維辛迪執教，成功晉身分組賽。盧化靴南迪斯開季入球停不了，而翼鋒丹尼佩雷斯亦有亮麗演出。杜利馬今屆續由主帥靴蘭托利斯領軍，左閘祖利亞靴南迪斯，上圈南球盃一箭定江山，協助球隊殺入分組賽。
卡貝略港大學 對 杜利馬分析及數據
卡貝略港大學今屆歷史性殺入南球盃分組賽，又在主場出戰，戰意肯定高昂。球隊開季連場報捷，守力穩健，今場必決心一戰。杜利馬主強客弱，作客欠贏波把握，入少失少；始終球隊級數較高，今戰出訪大賽經驗尚淺的卡貝略港大學，預期杜利馬會穩中求勝，吼「入球」細。