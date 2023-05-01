今日有咩賭｜李斯特城愛華頓鬥攻博「大」 畢爾包坐和望贏馬略卡

5月1日晚上及5月2日凌晨英超、英冠及西甲重點賽事。馬略卡實力平平，信畢爾包作客坐和望贏。而英超護級大戰李斯特城與愛華頓料為三分去到盡，鬥攻博大。
洛達咸 對 米杜士堡（球賽編號FB0788，5月1日20︰00開賽）
馬略卡 對 畢爾包（球賽編號FB0776，5月2日01︰00開賽，NowTV632台直播）
李斯特城 對 愛華頓（球賽編號FB0781，5月2日03︰00開賽，NowTV621台直播）
洛達咸護級求穩捧「細」
洛達咸上仗英冠改踢「3-5-2」陣式，前線派出奧比歷及佐敦侯基攻堅；當中奧比歷終於取得士哥，結束長期入球荒，但佐敦侯基則未有亮眼表現。
米杜士堡上仗英冠的前場把握力一般，全場只有1次中目標射門，便是來自近況勇銳的鋒將艾查亞；此子上仗一度攻入扳平球，已連續3仗取得士哥。首席射手艾卡邦同場退居後備，似是留力應付稍後的升班附加賽，今場未知會否重返正選。
洛達咸 對 米杜士堡賽前分析及數據
洛達咸上仗英冠主場1比2不敵卡迪夫城，聯賽5場不勝兼失波不少；護級仍未坐穩船，今場以守代攻，博取得分數。米杜士堡上仗英冠作客盧頓以1比2落敗，聯賽連勝走勢雖被打斷，已肯定會出戰稍後的升班附加賽；今場戰意料減弱，寧取「入球」細。雙方近3次聯賽交手，勝和負各1；上次0比0。
洛達咸 對 米杜士堡賠率
馬略卡迎畢爾包
馬略卡防線主力拿斯達錫上仗傷癒復出擔正，即先開紀錄，是個人自去年夏天加盟後首個聯賽入球；可是其後卻因傷被換走，今場被逼缺陣，華爾贊特若趕及傷癒，將會重任正選。中場迪加拿利達及後防重心安東尼奧雷路，同時波監刑滿，將會齊齊復出擔正。
畢爾包因為中場傷兵多，小將烏尼高美斯上仗聯賽被徵召候命；此子今季在預備組聯賽表現光芒四射，或成後備爭勝奇兵。主帥華爾維迪為上仗聯賽敗仗感意外，認為球員表現不俗；但在最後時刻犯錯，為失分不值，但有信心球隊可馬上反彈。
馬略卡 對 畢爾包賽前分析及數據
馬略卡上仗聯賽以1比3不敵馬德里體育會，聯賽4場不敗走勢告終；加上實力所限，狀態回落，主場近績勝率不高，不值博反彈。畢爾包上仗聯賽以0比1飲恨西維爾腳下，聯賽3連勝走勢告終；但整體表現依然出色，球員士氣應可維持，憑較佳實力，今場坐和望贏。雙方近2次交手，馬略卡1勝1和；上次0比0。
馬略卡 對 畢爾包賠率
李斯特城愛華頓誓分勝負
李斯特城老牌射手占美華迪，上仗在一次快速反擊中得手，個人取得今屆英超第2球，並協助球隊搶回1分；不過該次反擊中的主角伊恩拿祖拉傷腿肌，今場或要缺陣，占美華迪或達卡將會升正掛帥。球隊在新帥麾下改踢4人防線，由菲斯拍蘇恩古扼守中路；哈里蘇達亞退居後備，而中場好手達斯貝利賀爾上仗坐冷板。
愛華頓上仗先落後下，壓逼不成，未能平反敗局，包括箭頭卡維特利雲曾吃「詐胡」；加上末段對手再次發力，結果主場大敗，不過領隊達治仍深信球隊陣容跟之前曾打敗阿仙奴時相若，有信心護級成功。球隊今場陣容不會大變，馬奧比及艾利斯森斯，仍在後備席等候上場搏殺。賀基迪停賽復出，或取回賓葛菲特的左閘位置。
李斯特城 對 愛華頓賽前分析及數據
護級大戰。李斯特城新帥上場續有起色，上仗1比1逼和列斯聯，近2戰搶得4分；主場入得失得，今場必定以攻為守。愛華頓上仗主場以1比4大敗紐卡素，對手太強，不足為辱；球隊早前作客失球極多，現時護級形勢亦是守無可守，或嘗試跟對手鬥攻，可先取「入球」大。雙方近4次聯賽交手，各得1勝2和1負；李斯特城上次勝2比0。