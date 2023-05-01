今日有咩賭｜李斯特城愛華頓鬥攻博「大」 畢爾包坐和望贏馬略卡

5月1日晚上及5月2日凌晨英超、英冠及西甲重點賽事。馬略卡實力平平，信畢爾包作客坐和望贏。而英超護級大戰李斯特城與愛華頓料為三分去到盡，鬥攻博大。 洛達咸 對 米杜士堡（球賽編號FB0788，5月1日20︰00開賽） 馬略卡 對 畢爾包（球賽編號FB0776，5月2日01︰00開賽，NowTV632台直播） 李斯特城 對 愛華頓（球賽編號FB0781，5月2日03︰00開賽，NowTV621台直播）