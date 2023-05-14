今日有咩賭｜高雲地利勢好主場秤先 愛華頓強勢主場迎曼城未必輸蝕

5月14日馬會開盤賽事，高雲地利於英冠升班附加賽迎米杜士堡，憑主場威力有力取勝。而曼城要留力歐聯4強次回合鬥皇家馬德里一役，對愛華頓未必由頭帶到尾。
克萊蒙特 對 里昂（球賽編號FB1392，5月14日19︰00開賽，NowTV639台直播）
高雲地利 對 米杜士堡（球賽編號FB1420，5月14日19︰00開賽，有線601/661台直播）
愛華頓 對 曼城（球賽編號FB1321，5月14日21︰00開賽，NowTV台直播）
里昂火力全開博「大」
里昂箭頭拿卡錫迪腳風超順，上仗聯賽個人獨建四功，包括末段操刀12碼破網，協助球隊反敗為勝；此子今季聯賽已經累積24球，老而彌堅，小將巴古拉同場3度貢獻助攻，火力全開。
克萊蒙特 對 里昂賽前分析及數據
克萊蒙特上仗聯賽只能打和歐塞爾，之前聯賽5連勝佳績告終，狀態仍然大勇。里昂上仗聯賽一度落後1比4的劣勢下，神奇反勝蒙彼利埃5比4，連續2仗後來居上；主帥白蘭斯崇尚進攻，踢法非常開放，力爭上游，戰意如虹，今場捧「入球」大更佳。雙方近3次聯賽交手，勝和負各1；克萊蒙特上次勝1比0。
克萊蒙特 對 里昂賠率
高雲地利附加賽再遇米杜士堡
高雲地利近期大多以「3-5-2」陣式應戰，一對前鋒基奧基尼斯及葛頓，是球隊取分的最大本錢；尤其是基奧基尼斯於今季聯賽攻入21球，整季狀態一直保持水準，值得信賴。另一鋒將葛頓踏入季尾的表現亦明顯好轉，偶有佳作，今場也要留意。
米杜士堡的王牌射手艾卡邦配合艾查亞，無疑是今季英冠最強勁攻擊組合，艾卡邦以28個士哥成為聯賽神射手；年輕小將艾查亞自年初來投後已轟入11球，狀態同樣勇銳，二人勢成球隊在附加賽的爭勝要角。
高雲地利 對 米杜士堡賽前分析及數據
高雲地利上仗煞科戰剛好正是與米杜士堡交手，最終作客1比1賽和對手；論近況，高雲地利已保持7場不敗走勢，攻守演出平均。米杜士堡季尾以1和2負的劣績，完成今季聯賽；單計近4場作客更只得1和3負，失波不少，氣勢平平，首回合先作客隨時落入下風，寧撐主隊。雙方近3次聯賽交手，勝和負各1；上次1比1。
高雲地利 對 米杜士堡賠率
曼城為歐聯4強輪換
原本是英超入波最少的愛華頓，上仗憑超強反擊戰，打出近年罕見佳作，大炒白禮頓而回，取得護級重要3分；其中杜哥利及杜韋麥尼爾各入2球，而箭頭卡維特利雲及另一翼鋒伊禾比，表現亦出色。球隊在上半場35分鐘已領先3比0，是該會自2018年以來，最快領先3球的一戰。
曼城上仗英超由隊長根特簡兩記後上攻門得手，一早領先兩球；但之後表現較為鬆懈，而艾寧夏蘭特下半場讓出主射12碼權利，欲造就隊長連中三元，但根度簡卻射失，幾乎造成失分險象。主帥哥迪奧拿該仗賽後感到不悅，認為大局未定，不應讓出主射權；但對艾寧夏蘭特的全面表現及努力為球會而戰，仍然大讚。
愛華頓 對 曼城賽前分析及數據
愛華頓上仗踢出今屆傑作，憑超強穩守突擊，以5比1打敗今屆英超奇兵白禮頓，近4戰只嘗一敗，鬥志昂揚，全力爭取護級成功；加上首循環處於弱勢時，仍能作客逼和曼城，今戰布陣主場，必囤重兵於防線博突擊，起碼不會大敗。曼城上仗聯賽以2比1小勝列斯聯，聯賽累計10連勝，但表現只屬平平；球隊賽事頻密，剛在歐聯激戰逼和皇馬，今場又會輪換出擊，不值追捧。雙方近6次交手，曼城5勝1和；上次1比1。