今日有咩賭｜高雲地利勢好主場秤先 愛華頓強勢主場迎曼城未必輸蝕

5月14日馬會開盤賽事，高雲地利於英冠升班附加賽迎米杜士堡，憑主場威力有力取勝。而曼城要留力歐聯4強次回合鬥皇家馬德里一役，對愛華頓未必由頭帶到尾。 克萊蒙特 對 里昂（球賽編號FB1392，5月14日19︰00開賽，NowTV639台直播） 高雲地利 對 米杜士堡（球賽編號FB1420，5月14日19︰00開賽，有線601/661台直播） 愛華頓 對 曼城（球賽編號FB1321，5月14日21︰00開賽，NowTV台直播）