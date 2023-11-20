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波經
2023-11-20 04:30:46
日報

歐國外｜意烏鬥攻做「大」騷 爭出線

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意大利足球隊

意大利上仗攻入5球。

歐國外分組賽終極一輪，今晚焦點由烏克蘭決戰意大利。兩軍目前在C組同分，但「藍衣兵團」對賽較佳，今場和波亦可取得小組次名出線。意軍上仗大炒北馬其頓展現火力，主帥史巴列堤(Luciano Spalletti)踢法進取，碰上非勝不可的烏克蘭，今場博足智彩入球中位數[2.5]球「大」最合(球賽編號FB8579，11月21日03:45開賽)。

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拉斯柏度尼

拉斯柏度尼

基艾沙

基艾沙

艾沙拉維

艾沙拉維

意大利日前在羅馬迎戰「剋星」北馬其頓，最終成功突破心理關口，憑達美安(Matteo Darmian)先開紀錄；加上費達歷高基艾沙(Federico Chiesa)梅開二度擴大領先優勢；再由拉斯柏度尼(Glacomo Raspadori)與艾沙拉維(Stephan El Shaarawy)尾段各建一功，5比2大勝。賽後意軍追至與烏克蘭同分，由於兩軍首循環交手時，意大利贏2比1；因此在同分先計對賽下，變相意軍今場只要和波，便可跟篤定首名晉級的英格蘭攜手出線。

意軍主帥史巴列堤上季在意甲領導拿玻里奪冠，球隊踢法進取，預計史帥今仗仍然會繼續以攻為守。史巴列堤上仗賽後表示：「以我們質素，早知入球必會到來。」

史帥強調今場不會為正選陣容作出大變，再考慮意軍近期防守持續欠穩，各項賽事近7場有6場失波；計近3戰「總入球」最少4球，入得失得，今場有力跟對手再演入球騷。

耶梅卓克

耶梅卓克

梅迪歷

梅迪歷

多夫碧梅迪歷有力破關

烏克蘭方面，因國內戰事問題，今戰將移師德國利華古遜球場作為「主場」，形勢上今場已無退路。該隊日前與一支波蘭球隊閉門友賽作賽前熱身，結果贏2比0，狀態不俗；陣內擁有今季在西甲基羅納光芒四射的前鋒多夫碧(Artem Dovbyk)與中場迪漢哥夫(Viktor Tsyhankov)，以及名將耶梅卓克(Roman Yaremchuk)、車路士新星梅迪歷(Mykhailo Mudryk)等，今場背城借一，有力攻破意軍大門。

科頓 彭馬

彭馬(右)有機會與科頓再合作。

三獅兵團新星爭上位

同時間C組已穩奪出線資格的「一哥」英格蘭作客北馬其頓。主隊篤定出局，上仗鬥意大利仍敢對攻，而「三獅兵團」雖然有祖迪比寧咸(Jude Bellingham)為首等幾名主力因傷退隊；但新人高爾彭馬(Cole Palmer)爭上位，鬥心毋疑，預計英軍可以憑質取勝，隨時大勝一場(球賽編號FB8580，11月21日03:45開賽)。

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