歐洲國家盃｜卡尼 奧莫 金靴獎叫胡

職業生涯一直與冠軍獎盃無緣的英格蘭隊長射手哈利卡尼(Harry Kane)，在德國又有多一次破宿命的機會，與此同時，這位應屆德甲神射手甚至更有望爭逐歐國盃金靴的個人榮譽。連同4強戰射入極刑，目前哈利卡尼與西班牙中場丹尼爾奧莫(Dani Olmo)同樣累積攻入3球，與其餘4人並列射手榜榜首，想要拿下金靴，各人終極戰仍須努力。
翻查歷史，以往的歐國盃曾出現多人並列，同時贏得金靴獎的例子，最近是1992年瑞典舉行的一屆，當年包括荷蘭的伯金(Dennis Bergkamp)、瑞典的布連(Tomas Brolin)、丹麥的軒歷克拿臣(Henrik Larsen)及德國的列度(Karl-Heinz Riedle)同以3球獲獎。
不過，自2008年起改制，假如有多於一位球員錄得同樣最多入球，則會先計算其助攻，繼以再以出場時間較少者奪獎；結果2012年那屆，西班牙費蘭度托利斯(Fernando Torres)與德國馬里奧高美斯(Mario Gomez)同樣是3入球1助攻，但「費托」上陣時間較少便成為金靴；上屆葡萄牙基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)與捷克的柏德列舒希克(Patrik Schick)同為5入球，最終「C朗」因有1助攻能成為神射手。
丹尼爾奧莫助攻較多
至於今屆目前6位攻入3球的球員，暫以丹尼爾奧莫有2次助攻排頭位；而6人中則只有哈利卡尼及丹尼爾奧莫可以出戰決賽，但效力拜仁慕尼黑的卡尼目前是0助攻，要爭逐金靴，今場起碼要再有入球或助攻貢獻。至於累積已入2球的英軍祖迪比寧咸(Jude Bellingham)及西班牙的法比安彭拿(Fabian Ruiz Pena)，亦有「偷襲」機會。
一向以球隊為先的哈利卡尼，對於金靴爭逐未有在意，更大讚隊友奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)上仗絕殺演出。展望決賽，卡尼說：「這肯定難打，但我們已闖入決賽，只差一場便創造歷史，我真的很期待。」