歐洲國家盃｜卡尼 奧莫 金靴獎叫胡

職業生涯一直與冠軍獎盃無緣的英格蘭隊長射手哈利卡尼(Harry Kane)，在德國又有多一次破宿命的機會，與此同時，這位應屆德甲神射手甚至更有望爭逐歐國盃金靴的個人榮譽。連同4強戰射入極刑，目前哈利卡尼與西班牙中場丹尼爾奧莫(Dani Olmo)同樣累積攻入3球，與其餘4人並列射手榜榜首，想要拿下金靴，各人終極戰仍須努力。

翻查歷史，以往的歐國盃曾出現多人並列，同時贏得金靴獎的例子，最近是1992年瑞典舉行的一屆，當年包括荷蘭的伯金(Dennis Bergkamp)、瑞典的布連(Tomas Brolin)、丹麥的軒歷克拿臣(Henrik Larsen)及德國的列度(Karl-Heinz Riedle)同以3球獲獎。