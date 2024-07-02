歐洲國家盃｜奧地利大勇食住土耳其 蘭歷克逼搶踢法顯威力

歐國盃16強的壓軸戰，D組首名奧地利將在萊比錫出戰F組次名土耳其。奧軍能夠力壓法國與荷蘭取得小組首席，靠主帥蘭歷克(Ralf Rangnick)領導下，水準大幅提升，逼搶踢法極具威力；反觀土耳其晉級過程來得驚險，兼且今場會有攻、守主力同時停賽，戰力大削下，必博奧地利贏波，趕上8強尾班車(球賽編號FB8644，7月3日03:00開賽)。

奧地利首戰因一記烏龍波不敵法國，但之後卻連贏波蘭與荷蘭；其中面對「橙軍」，縱是兩度被追和卻仍能取勝，盡見球員決心，進攻發揮出色。名將前鋒阿拿奧杜域(Marko Arnautovic)與中場重心沙比薩(Marcel Sabitzer)均具上佳技術及經驗，大軍越踢越好；縱然翼鋒柏德列韋馬(Patrick Wimmer)因累積黃牌夠數停賽，但由效力萊比錫的巴姆加特拿(Christoph Baumgartner)頂上，並於此子「主場」出戰，無損進攻威力。

阿達古拿搶眼 查漢奴古停賽

土耳其在小組3戰2勝1負，表面看戰績不俗，但首戰面對格魯吉亞贏3比1，表現只算一般，只靠新星阿達古拿(Arda Guler)射入世界波取得領先，增強了信心；但次戰淨吞葡萄牙3蛋卻反映實力露底，以至尾場分組賽於大部份時間人多打人少下，都要戰至補時才能贏波，勝仗有疑點。

球隊上仗淘汰捷克時，兩軍踢來火花四濺，其中土軍防線重心阿基甸(Samet Akaydin)及隊長中場查漢奴古(Hakan Calhanoglu)同因累積黃牌夠數停賽，戰力大打折扣；再考慮兩軍今年3月友賽，土耳其輸1比6，今場估計要行人止步。