歐洲國家盃｜絕殺荷蘭闖歐國盃決賽 英格蘭遇狂牛難踢

憑後備的奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)補時入波，英格蘭在歐國盃準決賽以2比1絕殺荷蘭，連續兩屆打入決賽，香港時間周日深夜將在柏林，火併西班牙爭霸。英軍今屆籤運氣好，但晉級過程仍飽食驚風散；如今要面對霸氣盡現的「狂牛兵團」，恐怕難免落入下風，「讓球」西班牙讓[0/-0.5]，仍可博上盤。(球賽編號FB8651，7月15日03:00開賽)

沙維施蒙斯(Xavi Simons)的世界波，助荷蘭在準決賽早段領先，但英軍及後憑哈利卡尼(Harry Kane)的12碼扳平；比賽去到補時階段，眼看和局要進入加時之際，後備上陣的「三獅」鋒將奧尼屈堅斯，禁區右路窄位轉身射入死角，助英軍以2比1反勝，再度殺入決賽。