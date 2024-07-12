歐洲國家盃｜絕殺荷蘭闖歐國盃決賽 英格蘭遇狂牛難踢

憑後備的奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)補時入波，英格蘭在歐國盃準決賽以2比1絕殺荷蘭，連續兩屆打入決賽，香港時間周日深夜將在柏林，火併西班牙爭霸。英軍今屆籤運氣好，但晉級過程仍飽食驚風散；如今要面對霸氣盡現的「狂牛兵團」，恐怕難免落入下風，「讓球」西班牙讓[0/-0.5]，仍可博上盤。(球賽編號FB8651，7月15日03:00開賽)
沙維施蒙斯(Xavi Simons)的世界波，助荷蘭在準決賽早段領先，但英軍及後憑哈利卡尼(Harry Kane)的12碼扳平；比賽去到補時階段，眼看和局要進入加時之際，後備上陣的「三獅」鋒將奧尼屈堅斯，禁區右路窄位轉身射入死角，助英軍以2比1反勝，再度殺入決賽。
英格蘭愈戰愈勇
回看英格蘭今屆晉級過程，分組賽3戰1勝2和；淘汰賽16強要加時才能踢走斯洛伐克，八強戰要互射12碼殺退瑞士；到上仗雖能在90分鐘擊敗荷蘭，但說服力仍然一般。只是主帥修夫基(Gareth Southgate)，多次在末段作出「神調動」反敗為勝，三獅後備兵源豐厚固然是主因；但前鋒哈利卡尼與中場菲爾科頓(Phil Foden)等發揮始終一般，修夫基也不願在正選陣容作出變改，勢成英軍要歷史性封王歐國盃的最大障礙。再者，傷愈復出的左閘勞基梳爾(Luke Shaw)未具備擔正的體能，面對狂牛最強翼鋒進襲，或是英軍防守一大漏洞。
耶馬爾決賽前17歲生日
「狂牛兵團」今屆有霸氣，法定時間5勝1和，並力爭歷來第4次奪冠，在主帥迪拿富安迪(Luis de la Fuente)麾下踢出更為直接的進攻足球；尤其幾名新星包括周六便度過17歲生日的耶馬爾(Lamine Yamal)及尼高威廉斯(Nico Williams)兩大快翼，成進攻必殺技；就算中場重心柏迪(Pedri)受傷緣盡本屆賽事，卻造就丹尼爾奧莫(Dani Olmo)上位，加上隊長中鋒艾華路莫拉達(Alvaro Morata)的穩定演出，進攻火力更值信賴。
更利好消息是，西班牙在決賽將迎來丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)與拿洛文特(Robin Le Normand)兩名防線主力，波監刑滿復出；既然防線亦無後顧之憂，今場有力法定時間殺敗英軍，令後者再一次無法將足球帶回家。