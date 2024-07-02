歐洲國家盃｜荷蘭羅馬尼亞「大」鬥法 兩軍攻強守弱

歐國盃16強今晚頭場將在慕尼黑上演羅馬尼亞對荷蘭。兩軍在分組賽表現同樣一般，雖有一定攻力，惟防守卻未見穩健；今場其實勢均力敵，雙方都有晉級機會，估計大踢進攻足球下，「入球大細」[2.5]入盤值得捧場(球賽編號FB8643，7月3日00:00開賽)。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
羅馬尼亞在死亡E組令人驚喜取得首名出線，但該隊在3場分組賽其實只得勝和負各1，只是憑較佳得失球，壓倒同分的比利時、斯洛伐克及烏克蘭，首名出線，運氣成份不少。
當然以首名走入淘汰賽下線區，羅馬尼亞籤運不俗；不過細看該隊分組賽表現，慨贈烏克蘭3蛋固然驚喜，但淨吞比利時兩蛋卻反映欠缺頂級球隊的戰力；最後一戰「如願」和波收場，3場合共入4球失3球，入得失得，今場面對名氣球隊荷蘭，將會繼續踢得進取。此外要留意是羅馬尼亞的防線重心班古(Nicusor Bancu)因累積黃牌夠數，今場停賽；攻得起的同時，守力難免進一步削減，要抵擋荷蘭眾鋒進攻亦不易。
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
第3名出線 荷蘭望重振聲威
另邊廂，賽前被視為爭標黑馬的荷蘭，在D組表現未如預期，首戰反勝波蘭贏得險，次仗與缺少了基利安麥巴比(Kylian Mbappe)的法國悶和後，以為尾輪可輕鬆保不敗足夠晉級；豈料卻遇上越戰越勇的奧地利輸2比3，最終只能成為小組第3名，打入16強，橙軍令人失望。
「橙衣兵團」主帥朗奴高文(Ronald Koeman)領軍功力一向普通，鋒線上有加普(Cody Gakpo)、迪比(Memphis Depay)與韋格賀斯(Wout Weghorst)等，有技術亦有衝刺力，火力仍可信賴；今場面對名氣稍遜的羅馬尼亞，必會再搶攻爭勝，望重振聲威。只是由華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)、尼敦阿基(Nathan Ake)及雲迪尹(Micky van de Ven)組成的英超防線，名氣大卻發揮一般；尤其隊長雲迪積克近期更成為球迷批評對象，防線有隱憂下，要避免重蹈上屆16強吞捷克兩蛋出局的覆轍，今場不會退縮。