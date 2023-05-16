歐聯｜國米2球在手 誓淘汰A米闖決賽

季尾狀態大勇的「藍黑兵團」國際米蘭，今晚香港時間深夜，在聖西路歐聯4強次回合再鬥同市宿敵AC米蘭(17/05 03:00)。國米首回合領先2球，加上狀態遠勝對手，要取得自2010年以來首個歐聯決賽席位，機會樂觀。

上周憑37歲箭頭迪斯高、34歲中場米希達利恩這對前羅馬拍檔，在開賽11分鐘內各建一功，國米輕鬆兩球淨勝演出走樣的「紅黑兵團」AC米蘭；這亦是歐聯史上，首次在淘汰賽有兩位34歲或以上球員，同場入波。

歐聯史上，唯一一次在4強首回合領先2球或以上的球隊仍被淘汰，只有2018/19年的巴塞在領先3球下被利物浦次回合反勝4比0出局。再者，國米除已在今年3個不同賽事「三殺」A米外，在主帥施蒙尼恩沙基麾下，球隊在季尾狀態大勇，累計7連勝，包括剛戰意甲半力出擊，照以4比2挫薩斯索羅，升上第3位，拋甩第5位的A米5分，這支歐聯2010年盟主大有機會取得來屆歐聯資格。門將奧拿拿、翼衛杜費斯及達美安、中場尼高路巴列拿、箭頭拿達路馬天尼斯及迪斯高等主力，今場將重返正選；而意甲剛入兩球靚波的盧卡古亦候命搏殺。

