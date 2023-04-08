澳職｜珀斯光輝以逸待勞 作客墨爾本勝利受讓值得追

4月9日下午1時，澳職及日職同時開波。墨爾本勝利因周中多踢一場，對作客一向欠佳的珀斯光輝未必享受地利，不妨一試讓球主客和客隊勝1.83倍。至於神戶勝利船剛在盃賽被大炒5球，料一眾名將不會手軟，神戶讓半一球，主隊讓球勝1.93倍值得信賴。
神戶勝利船 對 新潟天鵝（球賽編號FB9733，4月9日13︰00開賽，youtube直播）
墨爾本勝利 對 珀斯光輝（球賽編號FB9805 ，4月9日13︰00開賽，無線mytvsuper直播）
神戶勝利船排榜首
神戶勝利船一洗近季雷聲大雨點小印象，暫以6戰15分入12球列日職榜首，大迫勇也獨取三分，武藤嘉紀4次助攻更為暫時助攻王。神戶勝利船日前於日本聯賽盃慘算廣島三箭五蛋，面對第12位的新潟天鵝正好證明自己。
神戶勝利船 對 新潟天鵝賽前分析及數據
神戶勝利船近3次對賽全勝新潟天鵝，今場神戶讓半一球，主隊讓球勝1.93倍，更進取可在讓球主客和（主隊讓一球）一試上盤2.92倍。
神戶勝利船 對 新潟天鵝賠率
墨爾本勝利周中負墨爾本城
珀斯光輝作客只曾一勝，地理原因形成澳職最差球隊。珀斯光輝距離墨爾本及悉尼最遠，一般而言作客不利。但今場卻不同。自4月1日以2︰1勝FC麥克阿瑟後，珀斯光輝周中休息以逸待勞，相反墨爾本勝利激戰下以1︰2負同市的墨爾本城。相信少踢一場有助珀斯光輝去除作客弱的問題，讓球主客和珀斯光輝受讓一球，不妨一試讓球主客和的客隊勝1.83倍。