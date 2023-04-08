澳職｜珀斯光輝以逸待勞 作客墨爾本勝利受讓值得追

4月9日下午1時，澳職及日職同時開波。墨爾本勝利因周中多踢一場，對作客一向欠佳的珀斯光輝未必享受地利，不妨一試讓球主客和客隊勝1.83倍。至於神戶勝利船剛在盃賽被大炒5球，料一眾名將不會手軟，神戶讓半一球，主隊讓球勝1.93倍值得信賴。 神戶勝利船 對 新潟天鵝（球賽編號FB9733，4月9日13︰00開賽，youtube直播） 墨爾本勝利 對 珀斯光輝（球賽編號FB9805 ，4月9日13︰00開賽，無線mytvsuper直播）