美洲國家盃｜哥倫比亞無懼巴西 10連勝迎接榜首戰

美洲國家盃D組最後一輪分組賽，明早爆發榜首大戰，哥倫比亞硬撼巴西。各項賽事近10場全勝的哥倫比亞，已篤定出線8強，但為求保住小組第一，即使遇上求勝搶首名出線的森巴兵團，哥軍仍有望憑銳勢力保不敗(球賽編號FB8723，7月3日09:00開賽)。
近10場國際賽全勝的哥倫比亞，若要計上次輸波已是兩年多前的世盃外圍賽，作客1球僅負阿根廷。主帥羅倫素(Nestor Lorenzo)在位以來，累計錄得17勝5和的不敗佳績，當中更曾在去年尾的世盃外圍賽，憑利物浦翼鋒路易斯迪亞斯(Luis Diaz)梅開二度，主場2比1反勝巴西。今屆美洲盃頭2輪分組賽，哥倫比亞先以2比1險勝巴拉圭，再以3比0輕取哥斯達黎加，贏來點到即止；今屆5個入球，其中3球都是來自頭槌，入波瓣數不少。
哥倫比亞高位逼搶
哥倫比亞強勢，與前場高位逼搶的踢法有頗大關係。南美波向來踢來慢條斯理，但現時的哥倫比亞，由正箭頭哥度巴(Jhon Cordoba)開始，便向敵方防線施壓；而一對二閘奧沙辛拿的莫積卡(Johan Mojica)、水晶宮的丹尼爾蒙路斯(Daniel Munoz)，都會不惜氣力全場奔跑，兼且是助攻力極強的進攻型守將，再配合中場老大哥占士洛迪古斯(James Rodriguez)的致命傳送，只要多取1分便奪首名，機會樂觀。
首輪分組賽慘被弱旅哥斯達黎加悶和的巴西，上仗終憑皇家馬德里球星雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)梅開二度，以4比1大炒巴拉圭；但要爭首名以在8強先避C組首名，以及延續反彈氣勢，今場必力爭3分。
巴西求贏搶首名無勝算
不過，森巴上仗大捷，主要拜對手防線送禮所致，前場組織力未算有大幅改善；今場遇上防線硬橋硬馬的哥倫比亞，主攻的巴西不易得逞外，恐會受制哥倫比亞的快速反擊，巴西主勝慎防熱倒。