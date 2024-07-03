美洲國家盃｜哥倫比亞無懼巴西 10連勝迎接榜首戰

美洲國家盃D組最後一輪分組賽，明早爆發榜首大戰，哥倫比亞硬撼巴西。各項賽事近10場全勝的哥倫比亞，已篤定出線8強，但為求保住小組第一，即使遇上求勝搶首名出線的森巴兵團，哥軍仍有望憑銳勢力保不敗(球賽編號FB8723，7月3日09:00開賽)。

近10場國際賽全勝的哥倫比亞，若要計上次輸波已是兩年多前的世盃外圍賽，作客1球僅負阿根廷。主帥羅倫素(Nestor Lorenzo)在位以來，累計錄得17勝5和的不敗佳績，當中更曾在去年尾的世盃外圍賽，憑利物浦翼鋒路易斯迪亞斯(Luis Diaz)梅開二度，主場2比1反勝巴西。今屆美洲盃頭2輪分組賽，哥倫比亞先以2比1險勝巴拉圭，再以3比0輕取哥斯達黎加，贏來點到即止；今屆5個入球，其中3球都是來自頭槌，入波瓣數不少。