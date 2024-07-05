美洲國家盃｜巴西缺射手 難讓烏拉圭

美洲國家盃8強尾場，香港時間周日早上由烏拉圭硬撼巴西。烏拉圭分組賽全勝，走勢凌厲；去年底亦曾在世盃外圍賽打敗巴西，適逢對手今戰更有射手停賽，烏拉圭今場有力坐和望贏，受讓更可捧場！(球賽編號FB8728，7月7日09:00 開賽)

由「狂人」比爾沙(Marcelo Bielsa)帶領的烏拉圭，今屆踢法機動且侵略性十足，分組賽3戰全勝轟入9球，火力全開。加盟利物浦後一直成為「浪費機會主義者」的達雲紐尼斯(Darwin Nunez)，首2輪分組賽都有入波，腳風甚順；而帶領皇家馬德里在歐聯揚威的費達歷高華維迪(Federico Valverde)，在中場指揮若定。去年10月中旬的世盃外圍賽，烏拉圭曾在主場2比0勝巴西，今年表現更進一步，今場對戰仍成冷門一方，當然可看好。