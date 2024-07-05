美洲國家盃｜巴西缺射手 難讓烏拉圭

美洲國家盃8強尾場，香港時間周日早上由烏拉圭硬撼巴西。烏拉圭分組賽全勝，走勢凌厲；去年底亦曾在世盃外圍賽打敗巴西，適逢對手今戰更有射手停賽，烏拉圭今場有力坐和望贏，受讓更可捧場！(球賽編號FB8728，7月7日09:00 開賽)
由「狂人」比爾沙(Marcelo Bielsa)帶領的烏拉圭，今屆踢法機動且侵略性十足，分組賽3戰全勝轟入9球，火力全開。加盟利物浦後一直成為「浪費機會主義者」的達雲紐尼斯(Darwin Nunez)，首2輪分組賽都有入波，腳風甚順；而帶領皇家馬德里在歐聯揚威的費達歷高華維迪(Federico Valverde)，在中場指揮若定。去年10月中旬的世盃外圍賽，烏拉圭曾在主場2比0勝巴西，今年表現更進一步，今場對戰仍成冷門一方，當然可看好。
巴西今屆雷聲大、雨點小，分組賽尾輪硬撼哥倫比亞被逼和之餘，皇馬進攻靈魂雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)更因累積黃牌夠數，今場停賽，打擊甚大。事實上，巴西該仗必須贏波才能搶首名，但除了巴塞隆拿翼鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha)的靚絕世界波罰球外，其餘時間表現乏善足陳，前線持續啞火，如今跌落次名出線要遇上踢法硬淨、攻守兼備的烏拉圭，「森巴兵團」今場難踢！
巴拿馬8強難過關
周日早場則由哥倫比亞鬥巴拿馬爭入4強。哥倫比亞隊長占士洛迪古斯(James Rodriguez)今屆似是重拾第二春，而水晶宮右閘丹尼爾蒙路斯(Daniel Munoz)上仗鬥巴西入波，今屆已入2球，表現可人，球隊三線入球分布平均，助哥軍不敗出線。對手巴拿馬雖然早前爆冷殺敗東道主美國，但尾輪再贏弱旅玻利維亞時，門將莫斯基拉(Orlando Mosquera)、中堅法連拿(Edgardo Farina)犯錯不少；今場遇上擅長前場逼搶、死球戰術厲害的哥倫比亞，恐怕已是8強行人止步！(球賽編號FB8727，7月7日06:00 開賽)