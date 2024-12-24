葡帥對撼 狼隊回勇無懼魔襲

紅魔噩夢未完？剛在聯賽主場吞3蛋的「紅魔」曼聯，在周四「拆禮物日」 夜場，作客鬥剛換主帥即大捷反彈的狼隊。兩位葡帥交手，添話題性，以紅魔季內低迷的聯賽作客勝率，這場非一般的中下游戰，寧撐成冷門一方的狼隊，坐和望贏。(球賽編號FB5599，12月27日1:30開賽)
紅魔新帥艾摩廉上月上任以來，球隊表現如過山車，但近期在英聯盃出局後，又剛於主場吞般尼茅夫3蛋，難怪主帥賽後感慨說「所有事情都艱難。」曼聯計近4場聯賽已3敗，聯賽跌至第13位，將會是近35年以來，首次於聯賽下半版度過聖誕節，今個節日不快樂。
艾摩廉今場繼續變陣，務求試出彩虹，預計海倫又會擔任正箭頭，快馬阿歷真度加拿祖及安東尼馬菲奧斯，有機會升正；而法國新兵中堅約路有機會作季內第二次正選。雖然紅魔近兩季聯賽4鬥狼隊全勝，但時移世易；以球隊季內英超8戰作客只嘗兩勝只入8球的差勁戰績，今場成熱門危機四伏。
狼隊上仗聯賽，由之前教沙特艾沙比的葡帥域陀彭利拿初次領軍，結果踢出彩虹，3比0大炒李斯特城而回，結束聯賽4連敗，表現煥然一新，士氣大振。球隊上仗正選陣容，多達5位葡萄牙人及3位巴西球員，跟主帥「同聲同氣」；新帥賽後揚言球隊會護級成功，表現繼續「升呢」，而狼隊主場一向聲勢不俗，主攻有力，今場是一場「五五波」，主隊受讓當然值得支持。相關連結：香港賽馬會網頁