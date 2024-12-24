葡帥對撼 狼隊回勇無懼魔襲

紅魔噩夢未完？剛在聯賽主場吞3蛋的「紅魔」曼聯，在周四「拆禮物日」 夜場，作客鬥剛換主帥即大捷反彈的狼隊。兩位葡帥交手，添話題性，以紅魔季內低迷的聯賽作客勝率，這場非一般的中下游戰，寧撐成冷門一方的狼隊，坐和望贏。(球賽編號FB5599，12月27日1:30開賽)

紅魔新帥艾摩廉上月上任以來，球隊表現如過山車，但近期在英聯盃出局後，又剛於主場吞般尼茅夫3蛋，難怪主帥賽後感慨說「所有事情都艱難。」曼聯計近4場聯賽已3敗，聯賽跌至第13位，將會是近35年以來，首次於聯賽下半版度過聖誕節，今個節日不快樂。