U21歐國盃｜德國鬥英超兵英格蘭 求出線非勝不可

力圖衛冕U21歐國盃的德國，要保小組出線今仗鬥英格蘭非勝不可！近3屆非冠即亞的德國U21，今屆在U21歐國盃分組賽陷困局，香港時間今夜硬撼肯定小組首名出線8強的英格蘭U21(29/06 00:00)，必要加強火力搶3分；並要寄望同組的捷克U21鬥以色列U21時失分，德國U21才有機會趕上出線尾班車。

今屆賽事由羅馬尼亞及格魯吉亞合辦，今晚C及D組完成分組賽後，隨即在7月1日展開8強大戰。德國U21肩負衛冕重任，但表現不濟，首場1比1逼和以色列U21後，上仗鬥捷克U21末段失守，輸1比2，兩戰得1分；相反同組「幼獅」英格蘭兩戰全勝，肯定取得近7屆以來第2次打入8強的資格，以C組首名鬥A組次名。

多蒙特新星尤素法莫高高料擔正

命運不在自己手的德國U21教練迪沙維(Di Salvo)賽前說：「我預期英格蘭U21仍會全力以赴，我們仍會嘗試贏波。」效力賀芬咸的攻擊中場史迪拿(Stiller)上仗一度為球隊扳平，但完場前疑似傷出被換走，但今場仍可繼續披甲；反而多蒙特新星尤素法莫高高(Moukoko)上仗意外坐冷板，今場應會跟剛被英超賓福特買斷的舒亞迪(Schade)合力攻堅。

