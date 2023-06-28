U21歐國盃｜德國鬥英超兵英格蘭 求出線非勝不可

力圖衛冕U21歐國盃的德國，要保小組出線今仗鬥英格蘭非勝不可！近3屆非冠即亞的德國U21，今屆在U21歐國盃分組賽陷困局，香港時間今夜硬撼肯定小組首名出線8強的英格蘭U21(29/06 00:00)，必要加強火力搶3分；並要寄望同組的捷克U21鬥以色列U21時失分，德國U21才有機會趕上出線尾班車。
今屆賽事由羅馬尼亞及格魯吉亞合辦，今晚C及D組完成分組賽後，隨即在7月1日展開8強大戰。德國U21肩負衛冕重任，但表現不濟，首場1比1逼和以色列U21後，上仗鬥捷克U21末段失守，輸1比2，兩戰得1分；相反同組「幼獅」英格蘭兩戰全勝，肯定取得近7屆以來第2次打入8強的資格，以C組首名鬥A組次名。
多蒙特新星尤素法莫高高料擔正
命運不在自己手的德國U21教練迪沙維(Di Salvo)賽前說：「我預期英格蘭U21仍會全力以赴，我們仍會嘗試贏波。」效力賀芬咸的攻擊中場史迪拿(Stiller)上仗一度為球隊扳平，但完場前疑似傷出被換走，但今場仍可繼續披甲；反而多蒙特新星尤素法莫高高(Moukoko)上仗意外坐冷板，今場應會跟剛被英超賓福特買斷的舒亞迪(Schade)合力攻堅。
英幼獅多英超新星
多名英超兵壓陣的「幼獅」連勝捷克U21及以色列U21各2比0，阿仙奴中場伊美路維(Rowe)兩場皆有士哥，雖然球隊已篤定首名出線，但教練卡斯利(Carlsey)強調：「最重要我們要保持這個勢頭。」不過英軍不乏英超新星，即使輪換，亦有利物浦的哈維艾利諾(Elliott)、曼城的高爾彭馬(Palmer)、熱刺的奧利華史基普(Skipp)及阿士東維拉的積及藍斯(Ramsey)等可任正選，中場實力甚有保證。
兩軍曾在去年9月友賽交手，英格蘭U21勝3比1，當時後備出場的高爾彭馬攻入「埋齋」波。今晚深夜另外兩場D組賽事，榜首法國U21鬥瑞士U21；意大利U21迎戰包尾的挪威U21(29/06 02:45)。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)