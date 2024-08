英超｜Now TV直播今季全部380場賽事 阿仙奴曼聯車路士挑戰曼城冠軍寶座？

即買即睇英超 提供按日收費

英超新賽季陣容強勁,Now TV 將設有《英超數據領域》,每周精選一場賽事,提供即時比賽數據、分析各皇牌球員表現、站位等資訊。同時,利用 Now TV 應用程式收看英超直播賽事,可選用多角度功能,觀賞球場內不同位置,緊貼各隊皇牌或愛將一舉一動。

Now TV 亦為全港球迷推出串流新「睇」驗,針對不同球迷的需要,提供 12 個月個月通行證、按月或按日收費通行證彈性選項,讓球迷可按照自己的需求,球迷於Now TV 網站訂購通行證後,毋須安裝機頂盒,即可透過 Now TV 應用程式於相容的智能電視、手機或平板電腦收看賽事,即買即睇。另外,球迷可利用 Now TV 應用程式的小工具(Widget),緊貼英超、西甲等聯賽的最新賽程。