英超｜Now TV直播今季全部380場賽事 阿仙奴曼聯車路士挑戰曼城冠軍寶座？

英超及西甲今周開咧，而Now TV 今季繼續獨家直播全部380場英超賽事，當中過百場會以4K超高清直播。曼城在哥迪奧拿執教下成為英超五連霸盟主，然而阿仙奴、曼聯、車路士、熱刺、利物浦等列強陣容理想，有力在歐洲國家盃後賽季改寫歷史。

即買即睇英超 提供按日收費

英超新賽季陣容強勁，Now TV 將設有《英超數據領域》，每周精選一場賽事，提供即時比賽數據、分析各皇牌球員表現、站位等資訊。同時，利用 Now TV 應用程式收看英超直播賽事，可選用多角度功能，觀賞球場內不同位置，緊貼各隊皇牌或愛將一舉一動。

Now TV 亦為全港球迷推出串流新「睇」驗，針對不同球迷的需要，提供 12 個月個月通行證、按月或按日收費通行證彈性選項，讓球迷可按照自己的需求，球迷於Now TV 網站訂購通行證後，毋須安裝機頂盒，即可透過 Now TV 應用程式於相容的智能電視、手機或平板電腦收看賽事，即買即睇。另外，球迷可利用 Now TV 應用程式的小工具（Widget），緊貼英超、西甲等聯賽的最新賽程。