英足盃｜阿仙奴迎擊「巨人殺手」牛津聯

近年屢成「巨人殺手」的英甲球隊牛津聯，香港時間今晚深夜主場迎戰英超「一哥」阿仙奴(10/01 04:00)，守英足盃第3圈尾門，自然成為焦點，希望在坐爆的主場，再創造一次奇跡。

英足盃被認為是爆冷溫床，「英超三哥」紐卡素剛在上周六受挫英甲錫周三出局；而史上曾奪14屆冠軍、穩站英足盃一哥的阿仙奴上屆甫登場，以0比1敗於當時仍是英冠球隊的諾定咸森林腳下。阿仙奴今場作客英甲中游的牛津聯，仍如上屆出局時一樣，身穿白色戰衣，支持「No more Red」活動，以保護青年人對抗社區暴力。領隊阿迪達賽前記招說：「我曾在那裡比賽，感受過幾場硬仗；我們務必要重視這項盃賽及對手，踢出好表現才可以贏波。」