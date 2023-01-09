英足盃｜阿仙奴迎擊「巨人殺手」牛津聯

近年屢成「巨人殺手」的英甲球隊牛津聯，香港時間今晚深夜主場迎戰英超「一哥」阿仙奴(10/01 04:00)，守英足盃第3圈尾門，自然成為焦點，希望在坐爆的主場，再創造一次奇跡。
英足盃被認為是爆冷溫床，「英超三哥」紐卡素剛在上周六受挫英甲錫周三出局；而史上曾奪14屆冠軍、穩站英足盃一哥的阿仙奴上屆甫登場，以0比1敗於當時仍是英冠球隊的諾定咸森林腳下。阿仙奴今場作客英甲中游的牛津聯，仍如上屆出局時一樣，身穿白色戰衣，支持「No more Red」活動，以保護青年人對抗社區暴力。領隊阿迪達賽前記招說：「我曾在那裡比賽，感受過幾場硬仗；我們務必要重視這項盃賽及對手，踢出好表現才可以贏波。」
牛津聯英足盃每有神來之筆
牛津聯近年在英足盃不乏佳作，包括2016年1月第3圈當時在英乙時，主場踢走當時是英超的史雲斯、翌年升班又再在第3、4圈先後淘汰當時英冠的洛達咸及英超紐卡素。到了2020年1月，牛津聯在第4圈再遇紐卡素，作客聖占士公園球場逼和對手0比0後；重賽返卡森主場戰至加時才僅被對手「快馬」辛特麥斯明絕殺，可見這支近年浮沉英甲的東南部球會，在英足盃每有神來之筆。球隊近期表現平平，計聯賽近5戰只嘗一勝；但該隊前鋒比利保甸(Billy Bodin)上圈後備出場梅開二度，對上兩圈皆有進帳，而前利物浦球員班拿根(Brannagan)近兩季在隊中不可或缺，是隊中級數較高一員。
兵工廠料派二線兵上陣
阿仙奴雖貴為2020年盟主，但其實計近5屆有4屆，頂多去到第4圈已行人止步，在本土盃賽將派不少副選出場。門將起用美國國腳端納、右閘薛迪索拉斯、中堅洛賀丁、中場森比盧干加、艾利尼，法比奧韋拉及翼鋒馬昆奴斯，將獲重用，已復操的伊美路維亦有機會上陣。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)