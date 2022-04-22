非一般棍網球情侶 為比賽新婚唔見面半年

在香港，最常見就是男的打波、女的睇波﹐Vickie和Joey這一對可有點不一樣。「我入大學開始打棍網球，一打就是13年。」男生Joey先開口，然後指指老婆：「Vickie本來打手球，在Year 3時來當男子隊經理，由唔識到開始打，一年就入港隊還在海外比賽拎MVP，我都好驚訝。」 Vickie笑：「以前他玩田徑和游水，都是個人運動，我看着他打棍網球後，慢慢學會了teamwork、溝通，覺得這種團隊文化很特別很吸引，就去試試。」2014年世錦賽後，香港棍網球總會（HKLA）矢志培育人才，就籌辦了正規的精英訓練計劃（HPP）。「我有參加HPP，它對我運動生涯真的幫助很大！」她繼道：「HPP會針對每位球員的體能、狀態、傷患等，定製合適的訓練與康復和治療，這樣才能助運動員提升到世界級水平。我們女子隊還有team culture session，全隊人一起定立目標，那種一起為夢想奮鬥的熱情，是我這麼喜歡棍網球的原因。」 一星期只見一次．懂獨立才是真正的尊重和珍惜

二人皆為港隊代表，練波最忙時每週只有星期六一天拍拖；畢業後Joey工時偏長，疫情後更為了保持狀態，訓練時間不減反加！「所以疫情後，我們反而特登花心思plan一下quality time，例如一齊煮飯仔，心態上也更珍惜相處時間。」女生不介意？「不介意，我們很尊重對方的理想。有時我們各自與隊友食飯也會攜眷，因此結識了更多朋友，沒有棍網球就未必有這些緣份。」 棍網球也教會了他們獨處。Vickie說：「為了男女子世錦賽連同海外集訓，我們將有半年不見，掛住一定有，但我一個人不愁節目，美容呀、食好西呀。」Joey打趣她：「我覺得她會掛住三隻貓多啲。」他補充，「一定會掛住，但如果我不好好裝備自己，不但會拖累隊友，甚至映衰香港隊，我一定要做好自己。」 未來仍離不開LAX：望在港建立另一種「家庭」