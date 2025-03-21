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體育
2025-03-21 12:06:00

香港打卡景點｜十大行山徑龍脊排第一 自殺崖大東山同得4.6分

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Google地圖香港打卡行山徑，龍脊列第一名。（網上圖片）

Google地圖香港打卡行山徑，龍脊列第一名。（網上圖片）

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Google地圖在3月17日公布香港十大在地嚮導熱議和打卡地點，位於港島徑第八段的龍脊（Dragon's Back）力壓城門水塘菠蘿壩成為香港登山徑第一名，而大帽山、獅子山、鳳凰山、長洲、全數不入十大。

文︰山全部都係山

10.東澳古道 4.3分

東澳古道由東涌沿海岸線步行到大澳，全程約15公里上落不算多，而且中途補給點充足，為大嶼山熱門行山路線之一。終點大澳又名東方威尼斯，沙翁、茶粿等美食，加上有大量貓星人出沒和零難度睇日落靚景，半天就可以體驗香港不一樣的文化。

東澳古道以大澳作終點。（網上圖片） 大澳名物︰貓星人。（網上圖片） 東澳古道行山距離長，難度不高。（網上圖片）

9.大東山 4.6分

高度為869米的大東山是芒草行山路線之首，每年11月下旬至12月芒草盛放，爛頭營一帶人氣十足。前往大東山行山有多條路線，當中以伯公坳作起點和終點相對容易，但由於石級很高，需要一定體力，如天氣良好需要1.5至2小時才到達爛頭營。

8.針山 4.3分

高度為532米針山位於城門水塘之上，為麥理浩徑第七段最具難度的路段。由城門水塘登針山往往沒有涼風，只有看似無盡的天梯在前。不過辛苦過後，針山山頂可以享受城門水塘、大帽山和沙田市區景色。如有體力，可以連走針草帽，即針山、草山、大帽山，為入門級跑山路線。

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大東山芒草數量多。 大東山爛頭營一帶美景。 大東山芒草配日落，每年都是行山熱門打卡點。 針山鄰近城門水塘，為麥理浩徑第7路段內。（Wikipedia）

7.自殺崖 4.6分

自殺崖位於飛鵝山，高度約為海拔600米，有傳是多年前駐港英軍冠以「Suicide Wall」之名，沿用至今。由於這條九龍行山路線不是正式行山徑，加上地勢崎嶇而且路窄難行，不時發生致命意外，為漁護署17個《郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點》之一。如沒有足夠體力、裝備，或天氣不佳時，不建議前往。

6.衛奕信徑 4.4分

衛奕信徑在1996年啟用，全長約78公里，由赤柱峽道為起點，南涌為終點，是香港唯一貫穿香港島、九龍及新界的行山徑。除了《香港四徑大步走》跑手公認最地獄的孖崗山天梯外，衛奕信徑經過的小馬山、魔鬼山、東洋山、城門水塘、九龍坑山、八仙嶺等各有特色。 5.青衣自然徑︰青衣自然徑作為難度低又有靚景的行山路線，距離只有3.5至4公里，全程為石屎路，而且不少路段設扶手和涼亭，配套理想。青衣自然徑不少位置都可以近距離與青馬大橋打卡，更可欣賞完日落才才落山，非常有彈性。

飛鵝山自殺崖行山具難度，新手不宜。（網上圖片） 衛奕信徑第一段，赤柱峽道上孖崗山景色。（Wikipedia）

5.青衣自然徑 4.2分

青衣自然徑作為難度低又有靚景的行山路線，距離只有3.5至4公里，全程為石屎路，而且不少路段設扶手和涼亭，配套理想。青衣自然徑不少位置都可以近距離與青馬大橋打卡，更可欣賞完日落才才落山，非常有彈性。

4.紅香爐峰 4.5分

紅香爐峰位於香港島寶馬山以西，由寶馬山聖貞德中學後方樓梯起步，大約20分鐘內就可以登頂，來回距離不足2公里就可以享受維港無敵海景。不論任何時間，紅香爐峰都有大量行山人士，因此想睇日落就要提早到達。

青衣自然徑可以近距離與青馬大橋打卡。（網上圖片） 紅香爐峰睇日落享受維港海景。（山全部都係山圖片）

3.大棠楓香林 4.1分

位於元朗的大棠楓香林，屬麥理浩徑第十段最著名景點。沿路兩旁種植了數以百計楓香樹。紅葉季節一般在12月至1月，到訪前可以到漁護署查看紅葉指數。如大棠紅葉仍未足夠，可以順走麥徑至千島湖清景台，與大欖涌水塘打卡。

2.菠蘿壩 4.2分

菠蘿壩位於城門水塘，是多條行山路線的起點。如順時針而行，可以花3小時沿城門水塘行一圈，你會經過菠蘿壩自然教育徑、水塘旁的白千層打卡位「水畔千層」，還有近年新興建的享逸台和水塘紀念碑、主壩、鐘形溢流口等多個香港法定古蹟。

城門水塘有多條行山路線以菠蘿壩起步。（資料圖片） 大棠楓香林每到12月紅葉季節就人頭湧湧、（網上圖片）

1.龍脊 4.6分

龍脊為港島徑第八段最著名景點，最高點打爛埕頂山約為海拔284米。龍脊最靚打卡位為面向石澳及大浪灣沙灘的海景迷倒不少外國人，因此2004年獲《時代雜誌》選為「亞洲最佳市區遠足徑」，至2019年更被CNN選為23 of the world’s best hiking trails第8名。

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龍脊面向石澳及藍塘海峽，景色優美。（網上圖片） 龍脊景色包括大浪灣及石澳。（網上圖片） 龍脊位於香港島，屬港島徑第8段。（網上圖片）

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