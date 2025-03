香港打卡景點｜十大行山徑龍脊排第一 自殺崖大東山同得4.6分

1.龍脊 4.6分

龍脊為港島徑第八段最著名景點,最高點打爛埕頂山約為海拔284米。龍脊最靚打卡位為面向石澳及大浪灣沙灘的海景迷倒不少外國人,因此2004年獲《時代雜誌》選為「亞洲最佳市區遠足徑」,至2019年更被CNN選為23 of the world’s best hiking trails第8名。