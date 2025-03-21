香港打卡景點｜十大行山徑龍脊排第一 自殺崖大東山同得4.6分

Google地圖在3月17日公布香港十大在地嚮導熱議和打卡地點，位於港島徑第八段的龍脊（Dragon's Back）力壓城門水塘菠蘿壩成為香港登山徑第一名，而大帽山、獅子山、鳳凰山、長洲、全數不入十大。

9.大東山 4.6分

高度為869米的大東山是芒草行山路線之首，每年11月下旬至12月芒草盛放，爛頭營一帶人氣十足。前往大東山行山有多條路線，當中以伯公坳作起點和終點相對容易，但由於石級很高，需要一定體力，如天氣良好需要1.5至2小時才到達爛頭營。

8.針山 4.3分

高度為532米針山位於城門水塘之上，為麥理浩徑第七段最具難度的路段。由城門水塘登針山往往沒有涼風，只有看似無盡的天梯在前。不過辛苦過後，針山山頂可以享受城門水塘、大帽山和沙田市區景色。如有體力，可以連走針草帽，即針山、草山、大帽山，為入門級跑山路線。