香港打卡景點｜十大行山徑龍脊排第一 自殺崖大東山同得4.6分

Google地圖在3月17日公布香港十大在地嚮導熱議和打卡地點，位於港島徑第八段的龍脊（Dragon's Back）力壓城門水塘菠蘿壩成為香港登山徑第一名，而大帽山、獅子山、鳳凰山、長洲、全數不入十大。
文︰山全部都係山
10.東澳古道 4.3分
東澳古道由東涌沿海岸線步行到大澳，全程約15公里上落不算多，而且中途補給點充足，為大嶼山熱門行山路線之一。終點大澳又名東方威尼斯，沙翁、茶粿等美食，加上有大量貓星人出沒和零難度睇日落靚景，半天就可以體驗香港不一樣的文化。
9.大東山 4.6分
高度為869米的大東山是芒草行山路線之首，每年11月下旬至12月芒草盛放，爛頭營一帶人氣十足。前往大東山行山有多條路線，當中以伯公坳作起點和終點相對容易，但由於石級很高，需要一定體力，如天氣良好需要1.5至2小時才到達爛頭營。
8.針山 4.3分
高度為532米針山位於城門水塘之上，為麥理浩徑第七段最具難度的路段。由城門水塘登針山往往沒有涼風，只有看似無盡的天梯在前。不過辛苦過後，針山山頂可以享受城門水塘、大帽山和沙田市區景色。如有體力，可以連走針草帽，即針山、草山、大帽山，為入門級跑山路線。
7.自殺崖 4.6分
自殺崖位於飛鵝山，高度約為海拔600米，有傳是多年前駐港英軍冠以「Suicide Wall」之名，沿用至今。由於這條九龍行山路線不是正式行山徑，加上地勢崎嶇而且路窄難行，不時發生致命意外，為漁護署17個《郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點》之一。如沒有足夠體力、裝備，或天氣不佳時，不建議前往。
6.衛奕信徑 4.4分
衛奕信徑在1996年啟用，全長約78公里，由赤柱峽道為起點，南涌為終點，是香港唯一貫穿香港島、九龍及新界的行山徑。除了《香港四徑大步走》跑手公認最地獄的孖崗山天梯外，衛奕信徑經過的小馬山、魔鬼山、東洋山、城門水塘、九龍坑山、八仙嶺等各有特色。 5.青衣自然徑︰青衣自然徑作為難度低又有靚景的行山路線，距離只有3.5至4公里，全程為石屎路，而且不少路段設扶手和涼亭，配套理想。青衣自然徑不少位置都可以近距離與青馬大橋打卡，更可欣賞完日落才才落山，非常有彈性。
5.青衣自然徑 4.2分
青衣自然徑作為難度低又有靚景的行山路線，距離只有3.5至4公里，全程為石屎路，而且不少路段設扶手和涼亭，配套理想。青衣自然徑不少位置都可以近距離與青馬大橋打卡，更可欣賞完日落才才落山，非常有彈性。
4.紅香爐峰 4.5分
紅香爐峰位於香港島寶馬山以西，由寶馬山聖貞德中學後方樓梯起步，大約20分鐘內就可以登頂，來回距離不足2公里就可以享受維港無敵海景。不論任何時間，紅香爐峰都有大量行山人士，因此想睇日落就要提早到達。
3.大棠楓香林 4.1分
位於元朗的大棠楓香林，屬麥理浩徑第十段最著名景點。沿路兩旁種植了數以百計楓香樹。紅葉季節一般在12月至1月，到訪前可以到漁護署查看紅葉指數。如大棠紅葉仍未足夠，可以順走麥徑至千島湖清景台，與大欖涌水塘打卡。
2.菠蘿壩 4.2分
菠蘿壩位於城門水塘，是多條行山路線的起點。如順時針而行，可以花3小時沿城門水塘行一圈，你會經過菠蘿壩自然教育徑、水塘旁的白千層打卡位「水畔千層」，還有近年新興建的享逸台和水塘紀念碑、主壩、鐘形溢流口等多個香港法定古蹟。
1.龍脊 4.6分
龍脊為港島徑第八段最著名景點，最高點打爛埕頂山約為海拔284米。龍脊最靚打卡位為面向石澳及大浪灣沙灘的海景迷倒不少外國人，因此2004年獲《時代雜誌》選為「亞洲最佳市區遠足徑」，至2019年更被CNN選為23 of the world’s best hiking trails第8名。