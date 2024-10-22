鶴咀行山路線｜6大景點包括天涯海角燈塔＋蟹洞鳥居＋雷音洞熱門打卡位

頭盤︰豆腐花及更樓 鶴咀原名鶴嘴，因紀念前駐港英軍總司令德己立爵士（Sir George Charles D'Aguilar）又名德己立角，另有古名打浪角、打浪頭等，位處香港東南部，景色豐富。乘巴士及小巴到鶴咀站下車，一般私家車不能駛進鶴咀道，如想節省一小時，乘的士到鶴咀超級空氣監測站，會錯過更樓和岸邊機槍堡。沿鶴咀道緩緩落斜，1567紅色水龍頭左轉到士多及更樓參觀，可嘆碗豆腐花。沿大路至鶴咀電台低台，在中間草地繞過設施，取右方大路。經過白色外牆的設施，取左方樓梯登鐵絲網左轉，往博加拉炮台及監測所。

景點1︰博加拉炮台看天涯海景 博加拉要塞（炮台）在1941年建成，現為二級歷史建築，已被海底電纜站佔據。由雙四門博加拉炮台監測所一望無際的海景，配以鶴咀燈塔是必到打卡位，景色不遜歐洲著名景點，像到了香港的天岸海角。監測所被山竹吹襲後結構不穩，有倒塌危險不宜久留。

鶴咀機槍堡PB33A上落路況欠佳需手腳並用，鶴咀下村一帶植物荊棘甚多，新手不宜。穿行山鞋及有經驗的才應考慮到鶴咀炮台。上層設探射燈，下層3個槍眼仍算完整。岸邊炮台設施在戰後被移除。到訪鶴咀後原路折返至巴士站離開，留心村落及電台不時有狗群出沒。 鶴咀行山路線概要 路線 更樓→博加拉炮台→鶴咀燈塔→雷音洞→鯨魚骨→蟹洞→鶴咀鳥居 起步交通 9號新巴：筲箕灣A2出口巴士站上車(假日僅部份9號班次經鶴咀) X9新巴：中環交易廣場上車(周六及假日) 紅色小巴：筲箕灣A2出口左轉上車 終點交通 同上 補給 鶴咀村士多 廁所：太陽能公廁/鶴咀村 距離：約9公里 需時：3.5至4小時 體力：1.5/5 技術：1.5/5 景色︰5/5