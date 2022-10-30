鶴咀6大景點行山路線｜天涯海角燈塔＋蟹洞鳥居＋雷音洞熱門打卡位

頭盤︰豆腐花及更樓 鶴咀原名鶴嘴，因紀念前駐港英軍總司令德己立爵士（Sir George Charles D'Aguilar）又名德己立角，另有古名打浪角、打浪頭等，位處香港東南部，景色豐富。乘巴士及小巴到鶴咀站下車，一般私家車不能駛進鶴咀道，如想節省一小時，乘的士到鶴咀超級空氣監測站，會錯過更樓和岸邊機槍堡。沿鶴咀道緩緩落斜，1567紅色水龍頭左轉到士多及更樓參觀，可嘆碗豆腐花。沿大路至鶴咀電台低台，在中間草地繞過設施，取右方大路。經過白色外牆的設施，取左方樓梯登鐵絲網左轉，往博加拉炮台及監測所。

景點1︰博加拉炮台看天涯海景 博加拉要塞（炮台）在1941年建成，現為二級歷史建築，已被海底電纜站佔據。由雙四門博加拉炮台監測所一望無際的海景，配以鶴咀燈塔是必到打卡位，景色不遜歐洲著名景點，像到了香港的天岸海角。監測所被山竹吹襲後結構不穩，有倒塌危險不宜久留。

景點2︰香港最悠久燈塔 折返至大路，分叉路左轉上斜，經研究所宿舍時保持安靜，不久一座白色圓形燈塔現身，為香港法定古蹟鶴咀燈塔。鶴咀燈塔在1875年4月16落成，早青洲燈塔3個月，成為香港第一座並為歷史最悠久燈塔，也是現存香港5座戰前燈塔中最易到訪一個。燈塔由花崗岩砌成拱形門口，門上設幾何圖案，既是鶴咀地標亦象徵燈塔古老卻不古板。

景點3︰雷音洞立體聲 折返分叉路落斜往鶴咀海岸保護區，是香港唯一海岸保護區，禁上水上或沿岸活動，同時勿拿走任何東西或接觸研究所設施。由於漁護署不鼓勵公吹到訪參觀，鶴咀海岸保護區內沒有公廁和垃圾桶，因此自己垃圾自己帶走，一同愛護香港海岸。先在左方小徑到雷音洞，這海蝕洞把巨浪聲擴大，其環迴立體海浪聲揮之不去，相片及影片都未能充分反映其獨特性。

景點4+5︰鯨魚骨及蟹洞 有說看不到鯨魚骨，等於未去過鶴咀。在前方科學研究所右方正是鯨魚骨。鯨魚1955年擱淺在維多利亞港，製成標本，長達8至10米。但被颱風山竹損傷，需要以「港鯨重生計劃」集資修復。鯨魚骨向東北行一分鐘，可見一個巨型海蝕拱，因遠看外表像蟹而命名為蟹洞。

景點6︰鶴咀鳥居看海 如蟹洞太多人，不妨向北略攀小山為鶴咀鳥居。所謂「鳥居」實際是位處岩石堆上的鶴咀自然保護區牌，但面向浩瀚大海迎著海風，把煩惱吹走，卻又不失為香港少有的景點。鶴咀經常大浪，勿站近崖邊和海邊，安全至上。鶴咀地質現象包括4種主要岩石包括凝灰岩、花崗閃長岩、流紋斑岩及玄武岩，還待你發掘。