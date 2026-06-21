世界盃｜上田綺世膺今場MVP 稱入球彌補去屆遺憾 日本球迷延續執垃圾傳統（有片）

日本以4︰0大勝突尼西亞，成為首支在世界盃淨勝對手4球的亞洲球隊。梅開二度及交出一個助攻的上田綺世當選今場MVP，他表示首個入球令他填補去屆對哥斯達黎加的遺憾。
去屆半場交白卷被換走
梅開二度的上田綺世當選今場MVP，這名射手稱今場令他想起上屆的遺憾︰「4年前非常不甘心（對哥斯達黎加正選但半場被換走），之後累積下來到了今天終有回報。雖然今季入球數量不錯，獲得傳媒讚賞，但我一直覺得，4年前的不甘，只能在同樣的世界盃舞台上消除。」他表示第一個入球起腳時，沒有想到通坑渠，只想把球射入網︰「不論喜悅、成就或是一直背負的事，這個入球與我之前所有入球都完全不同。」
上田綺世在雲佩斯執教飛燕諾下進步良多，於31場荷甲攻入25球，成為今屆荷甲神射手。
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鎌田大地慶祝動作致敬尼基迪亞
連續兩場入球的鎌田大地表示︰「小組形勢仍未確定，（對瑞典）會一起全力爭取3分。」被問入球時打電話的慶祝動作，這名水晶宮中場表示︰「這是水晶宮是隊友尼基迪亞（Eddie Nketiah）的慶祝動作，他一直受傷患困擾。我跟他說過，如果世界盃入球會做這個慶祝動作。」尼基迪亞（Eddie Nketiah）是阿仙奴青訓球員，2024年以2500萬鎊轉投水晶宮，在2025/26球季英超上陣12場攻入2球。
後衛板倉滉稱不失球功歸於全隊︰「最重要是前場球員積極逼搶，才可以保持不失球，對下一仗信心有幫助。大家都說第二場很難踢，勝利屬於全隊團結一心的回報，為全隊一同取得勝利而自豪。」
日本隊教練森保一則說︰「今場是世界盃第1000場比賽，很多人關注，贏波令我高興。」除了答謝遠道而來的日本球迷外，森保一還感謝墨西哥球迷︰「不止日本球迷，也有不少墨西哥球迷入場支持。只要日本在世界盃不是對墨西哥，都希望墨西哥球迷每一場都支持日本隊。」
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此外，一如既往大量日本球迷完場後留在球場，齊心合力執垃圾。
Japan's culture is truly unique. 🇯🇵 pic.twitter.com/KOGOs8sHW9— World Cup 2026 (@ofootball__) June 21, 2026