世界盃｜上田綺世膺今場MVP 稱入球彌補去屆遺憾 日本球迷延續執垃圾傳統（有片）

日本以4︰0大勝突尼西亞，成為首支在世界盃淨勝對手4球的亞洲球隊。梅開二度及交出一個助攻的上田綺世當選今場MVP，他表示首個入球令他填補去屆對哥斯達黎加的遺憾。

去屆半場交白卷被換走

梅開二度的上田綺世當選今場MVP，這名射手稱今場令他想起上屆的遺憾︰「4年前非常不甘心（對哥斯達黎加正選但半場被換走），之後累積下來到了今天終有回報。雖然今季入球數量不錯，獲得傳媒讚賞，但我一直覺得，4年前的不甘，只能在同樣的世界盃舞台上消除。」他表示第一個入球起腳時，沒有想到通坑渠，只想把球射入網︰「不論喜悅、成就或是一直背負的事，這個入球與我之前所有入球都完全不同。」