IG Followers升至1532萬的禾仙夏（Vozinha），今場沒有正式撲救，烏拉圭全場只有2次射門中目標，皆化為入球。而禾仙夏（Vozinha）的母親Ana幾經波折，終首次現場見證兒子踢世界盃，她在FIFA拍攝的影片中先感謝所有球迷︰「感謝所有幫手成事的人，我希望佛得角踢得好，球員要有信心，抬起頭上場，爭取入球吧。」比賽時，鏡頭拍攝到Ana在看台上揮著佛得角國慶慶祝，而佛得角入球時亦十分投入。 OPTA預測62.25%機會出線 佛得角在H組2戰2分，因得球不及同分的烏拉圭列第3。但只要「藍色鯊魚」在6月27日早上8時對沙特阿拉伯取得分數，就有機會出線。數據網站OPTA預測，佛得角有62.25%機會出線，較烏拉圭的41.2%高，原因是烏拉圭將要面對西班牙，而沙特則有38.33%晉級。

⚽ 🇨🇻 🥹𝗨𝗡 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗢𝗖𝗢́ 𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗥𝗔𝗭𝗢́𝗡: 𝗔𝗡𝗔 𝗖𝗔̂𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗘́𝗩𝗢𝗥𝗔 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔 𝗔 𝗖𝗔𝗕𝗢 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗘



❤️ Tras el histórico empate de 🇨🇻 Cabo Verde ante 🇺🇾 Uruguay, Ana Cândida Évora, madre de Vozinha, vivió un momento inolvidable.



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