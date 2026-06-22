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體育
出版：2026-Jun-22 10:45
更新：2026-Jun-22 10:45

世界盃｜佛得角教練劍指晉級32強　門將禾仙夏母親現場見證歷史

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世界盃｜佛得角教練劍指晉級32強 門將母親現場見證歷史（ap）

世界盃｜佛得角教練劍指晉級32強 門將母親現場見證歷史（ap）

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佛得角世界盃夢幻之旅仍未完，繼逼和西班牙和，這支中美洲球隊再以2:2賽和烏拉圭，教練直言來仗目標是出線32強。

佛得角創造了很多第一次，繼去仗取得隊史世界盃第1分後，今場鬥烏拉圭奇雲賓拿（Kevin Pina）離門約30多碼罰球穿過人牆入網，不止取得隊史於世界盃第一個入球，亦成為今屆首個直入罰球，創造歷史。

禾仙夏（Vozinha）的母親Ana幾經波折，終首次現場見證兒子踢世界盃（路透） 奇雲賓拿（Kevin Pina）離門約三十多碼罰球穿過人牆入網，不止取得隊史於世界盃第一個入球，亦成為今屆首個直入罰球（ap） 禾仙夏（Vozinha），今場沒有正式撲救（ap） 佛得角在H組2戰2分，因得球不及同分的烏拉圭列第3（ap） 佛得角有62.25%機會出線（ap） 佛得角有62.25%機會出線（ap） 世界盃2026，佛得角以2︰2賽和烏拉圭（ap） 世界盃2026，佛得角以2︰2賽和烏拉圭（ap） 世界盃2026，佛得角以2︰2賽和烏拉圭（ap） 世界盃2026，佛得角以2︰2賽和烏拉圭（ap） 世界盃2026，佛得角以2︰2賽和烏拉圭（ap） IG Followers升至1532萬的禾仙夏（Vozinha）（ap） 世界盃2026，佛得角以2︰2賽和烏拉圭（ap） 世界盃2026，佛得角以2︰2賽和烏拉圭（ap） 世界盃2026，佛得角以2︰2賽和烏拉圭（ap）

IG Followers升至1,532萬的禾仙夏（Vozinha），今場沒有正式撲救，烏拉圭全場只有2次射門中目標，皆化為入球。而禾仙夏的母親Ana幾經波折，終首次現場見證兒子踢世界盃，她在FIFA拍攝的影片中先感謝所有球迷︰「感謝所有幫手成事的人，我希望佛得角踢得好，球員要有信心，抬起頭上場，爭取入球吧。」比賽時，鏡頭拍攝到Ana在看台上揮著佛得角國慶慶祝，而佛得角入球時亦十分投入。

OPTA預測62.25%機會出線

佛得角在H組2戰2分，因得球不及同分的烏拉圭列第3。但只要「藍色鯊魚」在6月27日早上8時對沙特阿拉伯取得分數，就有機會出線。數據網站OPTA預測，佛得角有62.25%機會出線，較烏拉圭的41.2%高，原因是烏拉圭將要面對西班牙，而沙特則有38.33%晉級。

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佛得角球迷見證球隊在世界盃創造歷史。（ap） 佛得角球迷見證球隊在世界盃創造歷史。（ap） 佛得角球迷見證球隊在世界盃創造歷史。（ap） 佛得角球迷見證球隊在世界盃創造歷史。（ap） 佛得角球迷見證球隊在世界盃創造歷史。（ap）
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佛得角教練布比斯達指目標是出線32強︰「由開始時，我們都盡可能踢出最高水平，賽果證明了我們作為球隊的團結一致和韌性。我們踢世界盃是要追夢，晉級32強是合理的目標。我們極之尊重所有對手，但現在絕對是要劍指出線。」

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