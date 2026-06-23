世界盃｜阿爾及利亞靠兩個角球反勝　約旦遭踢出局

應屋亞洲盃亞軍的約旦，在首次參與世界盃決賽周提前出局。球隊在J組第2輪的分組賽，在半場領先1球之下，下半場遭到逆轉，被阿爾及利亞2個角球追平，最終輸1:2，肯定只能以第4名完成今屆賽事。

兩支伊斯蘭國家隊伍碰頭，約旦既是2023年的亞洲盃亞軍，更加是2025年阿拉伯盃的亞軍。兩隊在首仗同樣落敗，阿爾及利亞對阿根廷輸3球，而約旦亦1:3敗給奧地利。兩隊要爭出線，今場必不可失。