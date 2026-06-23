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體育
出版：2026-Jun-23 13:18
更新：2026-Jun-23 13:18

世界盃｜阿爾及利亞靠兩個角球反勝　約旦遭踢出局

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高爾尼為阿爾及利亞反勝後，跑去看台與球迷慶祝。(路透社)

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應屋亞洲盃亞軍的約旦，在首次參與世界盃決賽周提前出局。球隊在J組第2輪的分組賽，在半場領先1球之下，下半場遭到逆轉，被阿爾及利亞2個角球追平，最終輸1:2，肯定只能以第4名完成今屆賽事。

兩支伊斯蘭國家隊伍碰頭，約旦既是2023年的亞洲盃亞軍，更加是2025年阿拉伯盃的亞軍。兩隊在首仗同樣落敗，阿爾及利亞對阿根廷輸3球，而約旦亦1:3敗給奧地利。兩隊要爭出線，今場必不可失。

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雖然約旦近年的戰績不弱，但面對阿爾及利亞還是處於下風。然而上半場縱然阿爾及利亞的機會較多，不過約旦卻在36分鐘由艾拉舒丹（Nizar Al Rashdan）禁區把握機會射入領先。半場約旦領先1球。

約旦半場領先一球

然而，約旦下半場雖然繼續想守住領先優勢，不過在69分鐘阿爾及利亞的一次角球攻勢，賓保亞利（Nadhir Benbouali）力壓2個約旦的守將頂入，為阿爾及利亞追平。約旦似乎面對阿爾及利亞的角球有困難，在82分鐘，阿爾及利亞又一個角球攻勢，今次是約旦球員將球改變方向到門前，高爾尼（Amine Gouiri）在門前快守門員一步撞入，為阿爾及利亞反先。最終阿爾及利亞維持勝果完場，以2:1擊敗約旦。

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約旦兩戰皆北之下，因為對賽成績一定不及奧地利及阿爾及利亞，因此即使最後一場擊敗阿根廷，球隊仍要分組墊底。至於阿爾及利亞全取3分後，下一場對奧地利將爭取次名的出線機會。

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