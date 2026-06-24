世界盃｜哥倫比亞兩連勝出線　剛果民主共和國一球飲恨

世界盃K組的比賽，哥倫比亞提早取得出線資格。球隊憑着下半場末段的入球，以1:0擊敗剛果民主共和國，分組賽2連勝提前出線。而剛果民主共和國就要在下一場對烏茲別克爭取出線權。 上仗輕取烏茲別克，哥倫比亞第2場就要對上之前迫和葡萄牙的剛果民主共和國。路易斯迪亞斯（Luis Diaz）、路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）及占士洛迪古斯（James Rodriguez）繼續為哥倫比亞攻堅。然而剛果民主共和國上場對葡萄牙，令到基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）全無建樹，球隊的防守還是非常穩固。

上場去到40分鐘才打開紀錄，哥倫比亞本來有好開始，丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）門前的頭槌頂入，但是被指越位在先，入球無效。上半場的哥倫比亞完全控制比賽，球隊10個場區球員有9個都起過腳，但就是無法撕破剛果民主共和國的大門。 蒙路斯上半場入球判「詐糊」 在下半場，剛果民主共和國還是依舊死守，但偶爾透過死球爭取機會。然而久守必失，哥倫比亞去到76分鐘，由蒙路斯禁區右路窄位起腳，省中對手輕微改變方向入網，令哥倫比亞取得領先。哥倫比亞之後還有多個入球機會，不過雖然路易斯迪亞斯成功將球放入網，但旁證再一次指示越位。之後剛果民主共和國還有多次的角球，但最終都是無功而還，而哥倫比亞以1:0贏波，以2戰全膀姿態，提前取得出線資格。