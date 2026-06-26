世界盃｜日本32強撼巴西眾將毋懼 長友佑都︰無論對手是誰目標都是贏波

不過日本球員仍然有信心，前鋒前田大然表示︰「只要我們踢出平時訓練的水平，就有機會取勝。」而效力勒哈費爾的瀨古步夢則表示︰「32強對巴西會十分難踢，但我相信現在有力一戰，會做好充足準備。」被問到森保一賽後對球員說了很久，他解釋道︰「教練叮囑我們要充分恢復身體，將狀態回復到100%迎接下一場。」 第5度在世界盃決賽周上陣的長友佑都賽後坦言︰「Mamma mia，過去四年都在為此備戰。這熱血澎湃的感覺，只有世界盃才能帶給我。」他續道︰「日本的目標是冠軍，無論下場對手是誰，只有贏波才可以晉級。我們一定全力應戰。」

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