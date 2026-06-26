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體育
出版：2026-Jun-26 10:34
更新：2026-Jun-26 10:34

世界盃｜日本32強撼巴西眾將毋懼 長友佑都︰無論對手是誰目標都是贏波

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世界盃｜日本32強撼巴西眾將毋懼 長友佑都︰無論對手是誰目標都是贏波

世界盃｜日本32強撼巴西眾將毋懼 長友佑都︰無論對手是誰目標都是贏波

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日本在世界盃F組分組賽最後一輪以1︰1賽和瑞典，以次名出線32強，將硬撼巴西上演「足球小將世青篇」戲碼。然而眾將都說有機會取勝晉級，打破廿年前世界盃以1︰4不敵的宿命。

日本破分組賽隊史入球紀錄

日本3場分組賽攻入7球，打破隊史紀錄，但32強硬撼雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）、般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）、馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）在陣的巴西隊，令為NHK任球評的前日本國腳的本田圭佑失落︰「如果我是落場的球員，就會想『居然要對巴西？』。唉，對手是巴西，這賽程太難了。不過既然已經落實，再不情願也只能迎難而上。」

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第5度在世界盃決賽周上陣的長友佑都（AP） 第5度在世界盃決賽周上陣的長友佑都（路透） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典後，日本球迷延續執垃圾傳統（AP） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典後，日本球迷延續執垃圾傳統（AP） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典後，日本教練森保一指賽前原本目標是首名出線（AP） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典後，日本球迷延續執垃圾傳統（AP） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典後，日本球迷延續執垃圾傳統（AP） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典後，日本球迷延續執垃圾傳統（AP） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典，32強將對巴西（AP） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典，32強將對巴西（AP） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典，32強將對巴西（AP） 世界盃2026，日本1︰1賽和瑞典，32強將對巴西（AP）

不過日本球員仍然有信心，前鋒前田大然表示︰「只要我們踢出平時訓練的水平，就有機會取勝。」而效力勒哈費爾的瀨古步夢則表示︰「32強對巴西會十分難踢，但我相信現在有力一戰，會做好充足準備。」被問到森保一賽後對球員說了很久，他解釋道︰「教練叮囑我們要充分恢復身體，將狀態回復到100%迎接下一場。」

第5度在世界盃決賽周上陣的長友佑都賽後坦言︰「Mamma mia，過去四年都在為此備戰。這熱血澎湃的感覺，只有世界盃才能帶給我。」他續道︰「日本的目標是冠軍，無論下場對手是誰，只有贏波才可以晉級。我們一定全力應戰。」

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日本去年首度擊敗巴西

日本對巴西將在6月30日（周二）凌晨1時開賽，若晉級將對I組首名（法國或挪威）或科特迪瓦的勝方。

日本與巴西對賽14次，巴西11勝2和1負，當中最後一次對賽是2025年10月的友賽，主場的日本先失兩球下，憑南野拓實、中村敬斗及上田綺世入球反勝3︰2，為隊史首度擊敗森巴軍團。

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